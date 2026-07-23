EA FC 27 ganha trailer e abre pré-venda no Brasil; preços chegam a R$ 749,50

O jogo será lançado em 25 de setembro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, com acesso antecipado a partir de 18 de setembro para quem adquirir as edições Ultimate ou Ultimate Plus.

Arte promocional do 'EA FC 27' (Divulgação/EA )

A Electronic Arts (EA) divulgou nesta quinta-feira (23) o trailer oficial de revelação do 'EA Sports FC 27', oferecendo também o primeiro registro de gameplay. O jogo será lançado em 25 de setembro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, com acesso antecipado a partir de 18 de setembro para quem adquirir as edições Ultimate ou Ultimate Plus.

Entre os destaques do trailer está o modo The Grounds, novidade que introduz um ambiente de futebol em mundo aberto à franquia, expandindo o já existente modo Clubs com partidas casuais, competições e progressão de avatar. O simulador também traz um Mercado de Transferências reformulado no modo Carreira e a nova Galeria do FUT, ferramenta de curadoria de times dentro do Ultimate Team.

Paralelamente ao trailer, a EA confirmou a capa da Edição Ultimate Plus: os companheiros de Real Madrid Kylian Mbappé e Jude Bellingham dividem o estrelato pela primeira vez. Mbappé já havia sido anunciado como atleta de capa das edições Standard e Ultimate, retomando o papel de destaque que exerceu nas edições FIFA 21, 22 e 23. Para Bellingham, é a terceira aparição em capas da franquia.

A pré-venda do 'EA FC 27' já está disponível em três edições. No PS5 e Xbox Series, a Edição Standard custa R$ 349,00, a Ultimate R$ 499,00 e a Ultimate Plus R$ 749,50. No PC, via Steam ou Epic Games, os valores são R$ 299,00, R$ 429,00 e R$ 699,00, respectivamente. A Edição Ultimate Plus é uma oferta por tempo limitado, disponível somente até 31 de agosto.

