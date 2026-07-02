Brasileiro médio vai passar 52 anos diante de telas, aponta pesquisa

Estudo também revela que uso de chatbots de IA já chega a quase 3 horas semanais no país.

Brasileiros passam maior parte do dia conectados à internet. (Pexels)

O brasileiro médio está a caminho de passar 52 anos, 9 meses e 16 dias de sua vida conectado à internet — o equivalente a mais de dois terços de uma expectativa de vida de 76 anos. Os dados são de um estudo da empresa de cibersegurança NordVPN, divulgado neste mês, que ouviu 1.003 brasileiros entre 18 e 74 anos em abril de 2026.

O número representa um aumento de 11 anos e meio em relação ao levantamento anterior, realizado em 2022. Segundo a pesquisa, os brasileiros começam a acessar a internet às 7h e encerram as atividades online por volta das 21h, totalizando 116 horas de conexão por semana.

O uso é predominantemente voltado ao entretenimento. As redes sociais lideram com 12 horas e 19 minutos semanais, seguidas por streaming de filmes e séries (11h28) e vídeos online (10h49). Ouvir música ocupa mais 8 horas e 32 minutos por semana.

Entre as atividades mapeadas, o uso de chatbots de inteligência artificial já aparece como hábito consolidado: os brasileiros dedicam, em média, 2 horas e 50 minutos por semana a ferramentas do tipo. Cerca de 32% dos entrevistados consideram a IA parte essencial da rotina, e 42% afirmam que a tecnologia melhorou sua experiência online.

O estudo também identificou um comportamento de risco em relação ao compartilhamento de dados pessoais. Apesar das crescentes preocupações com segurança digital, 82% dos brasileiros já divulgaram o nome completo em plataformas online, 78% a data de nascimento e 63% o endereço residencial completo. Paralelamente, 35% dos entrevistados afirmam verificar redes sociais enquanto assistem a filmes ou séries simultaneamente.

A pesquisa foi conduzida pela empresa Cint entre 1º e 17 de abril de 2026, com mais de 20 mil participantes em 20 países.

