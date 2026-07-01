Sony anuncia fim da mídia física para novos jogos PlayStation

Segundo a Sony, a mudança acompanha "as preferências dos consumidores e a indústria de entretenimento no geral".

Console PlayStation 5 (Pexels )

A Sony anunciou, nesta quarta-feira (1º), que a produção de discos físicos (mídia física) para todos os novos jogos lançados para PlayStation será descontinuada a partir de janeiro de 2028.

O anúncio foi feito pela gigante japonesa nas redes sociais e se seguiu de uma publicação no blog oficial da PlayStation. Segundo a Sony, a mudança acompanha "as preferências dos consumidores e a indústria de entretenimento no geral". A partir de janeiro de 2028, os novos jogos estarão disponíveis somente no formato digital na loja online da PS e em revendedores parceiros.

"Essa é uma direção natural para a Sony Interactive Entertainment se adaptar às tendências de consumo, visto que a preferência geral por mídias digitais supera significativamente a demanda por discos físicos", diz o comunicado, que reafirma que a transição pretende "alinhar melhor" a forma que a comunidade acessa os games.

A novidade não foi bem recebida pela comunidade nas redes sociais. Entusiastas da indústria apontaram o fato de que a mídia física é necessária para a preservação das obras, já que, por vezes, games já foram descontinuados e tirados das lojas digitais, tornando impossível seu acesso para quem não os possuía na mídia física. Isso acontece porque o acesso a títulos que estão apenas em mídia digital dependem de conexão com a internet. Sendo assim, donos de versões digitais estão à mercê de condições estabelecidas pelas empresas proprietárias ou das plataformas em nuvem.

O formato digital também não facilita o compartilhamento de jogos com outros usuários e elimina qualquer possibilidade de revenda ou mercado de segunda mão, o que costuma ser uma forma de levar os videogames a mais usuários.

Além disso, dúvidas sobre a estratégia da Sony para o futuro da PlayStation, incluindo o lançamento do PS6, também marcaram as discussões. Recentemente, jogos produzidos pela própria marca passaram por um aumento nos preços e a PlayStation Store já é conhecida por ter valores maiores comparados a outras lojas virtuais, inclusive para títulos lançados simultaneamente em outras plataformas.

No último dia 24 de junho, a Sony anunciou uma parceria com a Rockstar, dona da franquia Grand Theft Auto, que está prestes a lançar o aguardado GTA VI (também anunciado simplesmente como GTA 6), considerado um dos maiores lançamentos da história do entretenimento. A parceria envolve estratégias de marketing e um possível lançamento de pacotes combinando o game e o console.

Também nesta data, foi anunciada a pré-venda do GTA 6, que conta com uma edição padrão (R$ 449,90) e uma edição Ultimate (R$ 549,90), acompanhada de um pacote de conteúdos exclusivos. Junto a esse anúncio, que também confirmou o aumento no preço da versão padrão, que passa de US$ 70 para US$ 80, foi divulgado oficialmente que o game não terá disco: a caixa física conterá apenas um código de download, tornando-a, na prática, uma versão digital com embalagem impressa.

