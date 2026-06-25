Apple aumenta preços de produtos por alta dos custos de chips devido à IA

Impacto recai sobre MacBook e iPad Air, enquanto o celular da marca não foi afetado até o momento

Tim Cook, CEO da Apple (JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A Apple aumentou nesta quinta-feira (25) os preços de vários de seus produtos, como computadores Mac e tablets iPad, porque os custos dos chips de memória dispararam devido à forte demanda por esses componentes para centros de dados de inteligência artificial (IA).

Os reajustes nos Estados Unidos, já aplicados na loja online da empresa de Cupertino, chegam a superar 50% no caso da Apple TV.

O modelo básico do MacBook Pro de 14 polegadas passa de 1.700 dólares (R$ 8.796) para 2.000 dólares (R$ 10.348); o iPad Air, de 600 dólares (R$ 3.104) para 750 dólares (R$ 3.881); e a Apple TV, de 130 dólares (R$ 672) para 200 dólares (R$ 1.035).

O iPhone, principal fonte de receita do grupo, não foi afetado por enquanto.

O diretor-geral da companhia, Tim Cook, já havia advertido que teria de adotar essa medida devido ao forte aumento no preço dos componentes. "A rápida expansão dos centros de dados de IA provocou um aumento extraordinário da demanda por memória e armazenamento", afirmou um porta-voz da Apple.

A empresa afirma que "nunca tinha visto o preço de um componente subir tanto e tão rápido".

Na Bolsa de Nova York, as ações da empresa da maçã caíam 6,15% por volta das 12h30 locais (13h30 em Brasília), o que representa uma perda de mais de 250 bilhões de dólares (R$ 1,3 trilhão) em valor de mercado.

Os chips de memória RAM (DRAM) e de armazenamento (NAND), necessários para a fabricação de quase todos os produtos eletrônicos, acumulam altas de preços entre 50% e 100% a cada trimestre desde o fim de 2025, segundo as consultorias TrendForce e Counterpoint Research.

A previsão é que essa tendência, conhecida no setor como RAMageddon, não se modere antes de 2027.