Saros recebe atualização com novidade pedida por fãs; veja qual

O game, lançado em 2026, é um roguelike de ação ambientado no planeta Carcosa, onde o protagonista Arjun Devraj enfrenta inimigos e ambientes em constante mutação.

Screenshot de 'Saros' (Divulgação/Housemarque)

O exclusivo de PlayStation 5 Saros, desenvolvido pela Housemarque (Returnal), recebeu na última semana uma atualização gratuita que adiciona um Modo Foto ao jogo. O patch já está disponível para download e traz como principal destaque a estreia do recurso, que permite aos jogadores registrar momentos da aventura com diversas opções de personalização.

O game, lançado em 2026, é um roguelike de ação ambientado no planeta Carcosa, onde o protagonista Arjun Devraj enfrenta inimigos e ambientes em constante mutação. A Housemarque descreve o Modo Foto como uma forma de capturar tanto a ação frenética do roguelike quanto a beleza dos cenários da perdida Carcosa.

O recurso permite pausar a ação a qualquer momento para registrar cenários, combates e momentos marcantes da campanha, utilizando controles avançados de câmera e edição. As ferramentas incluem controles de câmera, ajuste de Field of View e Depth of Field, configurações de iluminação, correção de imagem e cor, além de efeitos e elementos de decoração para compor o enquadramento. Entre os filtros disponíveis estão opções de estética retrô, como TV de Tubo, VHS e Pixels.

Além de incentivar a criatividade, o Modo Foto adiciona nove novos troféus a Saros, distribuídos como um pacote DLC separado da lista principal. Os desafios exigem capturas específicas durante a exploração de Carcosa, estimulando o uso das novas ferramentas enquanto o jogador avança pela campanha.

