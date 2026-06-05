Com Resident Evil e Final Fantasy: confira os anúncios do Summer Game Fest desta sexta (5)

Apresentação contou com mais de 50 anúncios e um pico de audiência de um milhão de aparelhos conectados.

Summer Game Fest acontece nesta sexta-feira (5) (Divulgação)

A edição 2026 do Summer Game Fest, realizada nesta sexta-feira (5), já é considerada como a melhor da história do evento. Um dos principais shows independentes de anúncios de games do calendário anual, o SGF reuniu mais de 50 anúncios e produções de diferentes portes — de grandes publishers a estúdios independentes.

Criado pelo jornalista Geoff Keighley,o mesmo responsável pelo The Game Awards, o Summer Game Fest nasceu em 2020 como alternativa ao espaço deixado pelo fim da E3.

O evento aconteceu em meio a uma semana especialmente movimentada para a indústria: no começo da semana, a Sony realizou o State of Play, com o anúncio de God of War Laufey como destaque, e nos dias seguintes estão programados o Xbox Games Showcase e outros eventos temáticos.

SUMMER GAME FEST 2026

Em uma apresentação abarrotada, que contou com mais de 50 anúncios e um pico de audiência de um milhão de aparelhos conectados, Geoff soube equilibrar o peso dos grandes títulos com o espaço para produções de menor escala.

Em um começo já bombástico, a Capcom anunciou 'Resident Evil: Veronica' que não é apenas o remake do 'Code Veronica', mas sim uma releitura do título, com mudanças na história e trazida completamente às novas plataformas.

'Resident Evil: Veronica' será lançado em 2027 (crédito: Divulgação/Capcom)

Ainda com o hype nas alturas, foram anunciados dois novos games da franquia de plataforma Cuphead, que se seguiram com o primeiro trailer de 'Alien Isolation 2', continuação do game de 2014 que marcou o gênero de horror. Gen Atlas, (antigo Project Robot), do celebrado diretor Fumito Ueda, também ganhou seu primeiro trailer. Trazido também no State of Play desta semana, 'Control Resonant' (24 de setembro) ganhou mais uma apresentação.

O evento também trouxe expansões e atualizações: nova temporada de Dead By Daylight (14 de junho); Man of Honor, expansão de Mafia: The Old Country, prevista para 14 de agosto; nova missão para 007: First Light ao final do ano; e Ascendance, expansão de Monster Hunter Wilds aguardada pelos fãs, confirmada para 2027.

O final do evento reservou as maiores surpresas. A Telltale confirmou seu retorno com The Wolf Among Us 2, previsto para 2027, acompanhado de uma versão remasterizada do primeiro jogo para o final de 2026. Stellar Blade também ganhou sequência anunciada, intitulada Blood Rain, e Street Fighter 6 recebeu confirmação de atualização de ano 4.

O grande encerramento ficou por conta de Final Fantasy VII Revelation, apresentado em um deep-dive completo com o diretor Naoki Hamaguchi. O lançamento está previsto para 2027.



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