Com Resident Evil e Final Fantasy: confira os anúncios do Summer Game Fest desta sexta (5)
Apresentação contou com mais de 50 anúncios e um pico de audiência de um milhão de aparelhos conectados.
Publicado: 05/06/2026 às 20:54
Summer Game Fest acontece nesta sexta-feira (5) (Divulgação)
A edição 2026 do Summer Game Fest, realizada nesta sexta-feira (5), já é considerada como a melhor da história do evento. Um dos principais shows independentes de anúncios de games do calendário anual, o SGF reuniu mais de 50 anúncios e produções de diferentes portes — de grandes publishers a estúdios independentes.
Criado pelo jornalista Geoff Keighley,o mesmo responsável pelo The Game Awards, o Summer Game Fest nasceu em 2020 como alternativa ao espaço deixado pelo fim da E3.
O evento aconteceu em meio a uma semana especialmente movimentada para a indústria: no começo da semana, a Sony realizou o State of Play, com o anúncio de God of War Laufey como destaque, e nos dias seguintes estão programados o Xbox Games Showcase e outros eventos temáticos.
SUMMER GAME FEST 2026
Em uma apresentação abarrotada, que contou com mais de 50 anúncios e um pico de audiência de um milhão de aparelhos conectados, Geoff soube equilibrar o peso dos grandes títulos com o espaço para produções de menor escala.
Em um começo já bombástico, a Capcom anunciou 'Resident Evil: Veronica' que não é apenas o remake do 'Code Veronica', mas sim uma releitura do título, com mudanças na história e trazida completamente às novas plataformas.
Ainda com o hype nas alturas, foram anunciados dois novos games da franquia de plataforma Cuphead, que se seguiram com o primeiro trailer de 'Alien Isolation 2', continuação do game de 2014 que marcou o gênero de horror. Gen Atlas, (antigo Project Robot), do celebrado diretor Fumito Ueda, também ganhou seu primeiro trailer. Trazido também no State of Play desta semana, 'Control Resonant' (24 de setembro) ganhou mais uma apresentação.
O evento também trouxe expansões e atualizações: nova temporada de Dead By Daylight (14 de junho); Man of Honor, expansão de Mafia: The Old Country, prevista para 14 de agosto; nova missão para 007: First Light ao final do ano; e Ascendance, expansão de Monster Hunter Wilds aguardada pelos fãs, confirmada para 2027.
O final do evento reservou as maiores surpresas. A Telltale confirmou seu retorno com The Wolf Among Us 2, previsto para 2027, acompanhado de uma versão remasterizada do primeiro jogo para o final de 2026. Stellar Blade também ganhou sequência anunciada, intitulada Blood Rain, e Street Fighter 6 recebeu confirmação de atualização de ano 4.
O grande encerramento ficou por conta de Final Fantasy VII Revelation, apresentado em um deep-dive completo com o diretor Naoki Hamaguchi. O lançamento está previsto para 2027.
TODOS OS ANÚNCIOS DA SUMMER GAME FEST 2026
- Resident Evil: Veronica - trailer de anúncio, com lançamento para 2027;
- Novo game de Cuphead, ainda há ser anunciado;
- Mighty Cuphead Adventure - trailer de anúncio;
- Alien Isolation 2 - trailer de anúncio;
- Gen Atlas (antigo Project Robot) - trailer de anúncio;
- Blood Message - trailer de anúncio;
- Stranger Than Heaver - novo trailer e data, 15 de janeiro de 2027;
- Haex - trailer de anúncio, lançamento para 2027;
- Trailer da nova temporada de Dead By Daylight, para 14 de junho de 2026;
- Mortal Shell 2 - novo trailer e anúncio de Beta aberto, já disponível;
- Sand: Raiders of Sophie - novo trailer;
- Assassin's Creed Black Flag - novo trailer e data, 9 de julho de 2026;
- TNMT: The Last Ronin - trailer de anúncio;
- Trailer da nova temporada de Fortnite, com Ben Starr;
- Gundam: Rogue Orbit - trailer de anúncio, para 2027;
- An Egg Extremely Hard Game - trailer de anúncio, para 24/07/2026;
- Crossfire - trailer de anúncio;
- Control Resonant - novo trailer, para 24 de setembro de 2026;
- Guild Wars 3 - trailer de anúncio, com beta para 2027;
- Star Wars Galactic Racing - novo trailer e data, 6 de outubro de 2026;
- End of Abyss - novo trailer e data, para 1º de outubro;
- Last Harbour - trailer de anúncio;
- Virtua Fighter Crossroads - trailer de anúncio;
- Runescape Dragonwilds - novo trailer e data, 15 de setembro de 2026, com early acess disponível hoje;
- Soulframe - trailer de anúncio;
- Trailer de atualização de Grounded 2;
- Man of Honor, expansão de Mafia: The Old Country - trailer de anúncio com data, 14 de agosto de 2026;
- 1666 Amsterdam - trailer de anúncio, demo disponível na Steam e Epic Games Store; early acess
- no final do ano;
- Saw: Genesis - trailer de anúncio;
- Lords of the Fallen 2 - novo trailer;
- Star Wars Zero Company - novo trailer;
- The Blood of the Dawnwalker - novo trailer e data, 3 de setembro de 2026;
- Among Us Story: On Guard - trailer de anúncio;
- Trailer da série animada 'Among Us';
- Trailer para nova missão de 007: First Light, com lançamento no final de 2026;
- Gothic Remake - novo trailer, já disponível;
- Aion 2 - trailer de anúncio, para setembro de 2026;
- Collab de Wuthering Vaves e Cyberpunk 2077 - trailer de anúncio e data, 08 de junho de 2026;
- Trailer da expansão Ascendance, de Monster Hunter Wilds -trailer de anúncio, para 2027;
- Swords of Legends - novo trailer
- Hot Wheels Infinite Rush - trailer de anúncio
- Trailer de atualização de Sonic Racing Crossworlds e collab com Pico Park
- Attack on Tittan - trailer de anúncio
- Clutch - trailer de anúncio, para 2027
- Chronicles Medieval - trailer de anúncio
- Sea of Remnants - novo trailer
- Trailer da participação de Wiz Khalifa em Hitman: World of Assassination
- Trailer da atualização de Palworld, para 10 de julho de 2026
- The Wolf Among Us 2 - trailer de anúncio, para 2027
- The Wolf Among Us Remastered - trailer de anúncio, para o final de 2026
- Stellar Blade Blood Rain - trailer de anúncio
- Trailer de atualização do ano 4 de Street Fighter 6, que terá Tifa, de Final Fantasy
- Final Fantasy VII Revelation - trailer de anúncio e apresentação completa, com deep-dive, para 2027