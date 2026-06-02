'God of War Laufey': Saiba tudo sobre novo game da saga, que terá Faye como protagonista
Confira todas as informações disponíveis sobre 'God of War Laufey', futuro lançamento da PlayStation
Publicado: 02/06/2026 às 19:54
Screenshot de 'God of Way Laufey' (Divulgação/PlayStation)
A Sony e a Santa Monica Studios anunciaram, durante o State of Play desta terça-feira (2,) o próximo jogo principal da franquia 'God of War'. Intitulado 'God of War Laufey', o título traz pela primeira vez Faye, esposa de Kratos e mãe de Atreus, como personagem jogável e protagonista.
A história
Na saga nórdica, mostrada por 'God of War' (2018) e 'God of War Ragnarok', Faye é uma figura central, embora ausente: guerreira lendária dos Jötnar, ela morreu antes dos eventos do primeiro game e sua história foi contada em fragmentos ao longo dos dois jogos.
Em Laufey, o enredo parte desse ponto: ela desperta inesperadamente no além-vida dos deuses, um reino chamado Everywhen, e descobre que os planos que traçou para proteger Kratos e Atreus estão em risco.
O Everywhen é apresentado como uma dimensão acima dos reinos conhecidos da mitologia nórdica, onde divindades de diferentes tradições, incluindo a egípcia Sekhmet e o mongol Begtse, disputam poder em um território impregnado de magia antiga.
Faye precisará desvendar os segredos do lugar para encontrar o caminho de volta.
Jogabilidade e personagens
Em comunicado após o anúncio, a Santa Monica descreve o combate como uma fusão entre a fluidez da era grega da franquia (representada pelos jogos clássicos com Kratos) e a profundidade narrativa e de construção de mundo da era nórdica.
Faye pode transitar entre combate no chão e no ar sem interrupções, e conta com poderes de manipulação de almas herdados de sua linhagem entre os Gigantes de Jötunheim.
A atriz Deborah Ann Woll (Demolidor, da Netflix/Disney+), que já interpretou a personagem em 'God of War Ragnarök', retorna ao papel. O elenco conta ainda com Jack Quaid como Phranque, um cubo cósmico que acompanha Faye, e Perlina Lau como Rue, guardiã de uma espada que se torna a arma principal da protagonista.
O game será exclusivo para PS5 e ainda não teve sua data de lançamento revelada.