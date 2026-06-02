Novo God of War e muito Wolverine: confira tudo que rolou no State of Play desta terça (2)

Screenshot de 'God of Way Laufey' (Divulgação/PlayStation)

O State of Play de junho, transmitido pela Sony nesta terça-feira (2), agitou as redes sociais e a comunidade gamer com anúncios de novos jogos e novidades para lançamentos já esperados no PlayStation.

O evento começou com 'Wolverine', desenvolvido pela Insomniac Games, o mesmo estúdio por trás da série 'Marvel's Spider-Man'. Em uma apresentação longa, a história foi detalhada com novos elementos de movimentação e combate, incluindo cenas com 'banho de sangue', vários mutantes e a presença de Jean Grey e Dentes de Sabre.

Vale destacar ainda um novo trailer de 'Marvel's Tokkon: Fighting Souls', com novos personagens — especialmente vilões como Duende Verde, Magneto, Carnificina e Doutor Destino. A franquia Rayman também voltou à cena com um jogo de plataforma e data de lançamento próxima: 1º de outubro.

Imagem de divulgação de Wolverine (crédito: Divulgação/Insomniac)

Novos trailers de 'Tomb Raider: Legacy of Atlantis' e 'Onimusha: Way of the Sword' também foram exibidos, sendo que este último ganhou data de lançamento confirmada: 25 de setembro deste ano.

'Silent Hill: Townfall' recebeu um novo trailer com foco em mecânicas de gameplay, mostrando segmentos de puzzle, ação e a ambientação característica da franquia. 'Control: Resonant', um dos grandes lançamentos do segundo semestre, teve data de lançamento confirmada para 24 de setembro.

Ao final, a apresentação ainda revelou duas grandes surpresas. Com um trailer tenso e sangrento, a Firesprite anunciou 'Until Dawn 2', que se passará em uma ilha remota. Reforçando a proposta das escolhas definirem a história, o trailer mostrou diversas mortes e valorizou o poder do jogador para a sobrevivência dos personagens.

GOD OF WAR LAUFEY

Por fim, o maior anúncio: o próximo jogo principal da franquia 'God of War'. Intitulado 'God of War Laufey', o título traz pela primeira vez Faye, esposa de Kratos e mãe de Atreus, como personagem jogável e protagonista.

Em um trailer já com gameplay de 20 minutos de duração, vimos um pouco do que será o futuro lançamento da Santa Monica Studios.

Na saga nórdica, mostrada por 'God of War' (2018) e 'God of War Ragnarok', Faye é uma figura central, embora ausente: guerreira lendária dos Jötnar, ela morreu antes dos eventos do primeiro game e sua história foi contada em fragmentos ao longo dos dois jogos.

Em Laufey, o enredo parte desse ponto: ela desperta inesperadamente no além-vida dos deuses, um reino chamado Everywhen, e descobre que os planos que traçou para proteger Kratos e Atreus estão em risco.

Em comunicado após o anúncio, a Santa Monica descreve o combate como uma fusão entre a fluidez da era grega da franquia (representada pelos jogos clássicos com Kratos) e a profundidade narrativa e de construção de mundo da era nórdica.

A atriz Deborah Ann Woll (Demolidor, da Netflix/Disney+), que já interpretou a personagem em 'God of War Ragnarök', retorna ao papel. O elenco conta ainda com Jack Quaid como Phranque, um cubo cósmico que acompanha Faye, e Perlina Lau como Rue, guardiã de uma espada que se torna a arma principal da protagonista.

Confira todos os anúncios do State of Play desta terça-feira (2):