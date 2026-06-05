Summer Game Fest 2026: Acompanhe ao vivo todos os anúncios do evento

Confira todos os anúncios e novidades trazidos pela live da Summer Game Fest 2026

A grande live da Summer Game Fest acontece no dia 5 de junho (Reprodução/Redes socais)

A apresentação especial da Summer Game Fest 2026 acontece nesta sexta-feira (5) e o Diario acompanha em tempo real todos os anúncios de um dos principais eventos independentes de games do calendário anual.

A página será atualizada ao longo da transmissão com as novidades reveladas ao vivo.

Criado pelo jornalista Geoff Keighley, o mesmo responsável pelo The Game Awards, o SGF nasceu em 2020 como alternativa ao espaço deixado pelo fim da E3 e se consolidou como um dos eventos mais aguardados pelos fãs de games no mundo todo.

O que já se sabe

A edição deste ano já chegou com um anúncio confirmado: a criação da Paramount Games, novo estúdio resultante da fusão entre a Skydance Interactive e a Skydance New Media. A produtora herda projetos como Marvel 1943: Rise of Hydra e um novo game AAA ambientado no universo de Star Wars, desenvolvido em parceria com a LucasArts. Um novo título da Paramount Games deve ser revelado durante o evento.

Além disso, rumores envolvendo a franquia Final Fantasy e um remake de Resident Evil Code Veronica também estiveram presentes entre as discussões da semana.

O SGF acontece em meio a uma semana intensa para a indústria: na terça-feira (2), a Sony realizou o State of Play, com o anúncio de God of War Laufey como principal destaque. No sábado (7), a Microsoft encerra a semana com o Xbox Games Showcase.

TODOS OS ANÚNCIOS DA SUMMER GAME FEST 2026:

Resident Evil: Veronica - trailer de anúncio, com lançamento para 2027;

Novo game de Cuphead, ainda há ser anunciado;

Mighty Cuphead Adventure - trailer de anúncio;

Alien Isolation 2 - trailer de anúncio;

Gen Atlas (antigo Project Robot) - trailer de anúncio;



Blood Message - trailer de anúncio;

Stranger Than Heaver - novo trailer e data, 15 de janeiro de 2027;

Haex - trailer de anúncio, lançamento para 2027;

Trailer da nova temporada de Dead By Daylight, para 14 de junho de 2026;

Mortal Shell 2 - novo trailer e anúncio de Beta aberto, já disponível;

Sand: Raiders of Sophie - novo trailer;

Assassin's Creed Black Flag - novo trailer e data, 9 de julho de 2026;

TNMT: The Last Ronin - trailer de anúncio;

Trailer da nova temporada de Fortnite, com Ben Starr;

Gundam: Rogue Orbit - trailer de anúncio, para 2027;

An Egg Extremely Hard Game - trailer de anúncio, para 24/07/2026;

Crossfire - trailer de anúncio;

Control Resonant - novo trailer, para 24 de setembro de 2026;

Guild Wars 3 - trailer de anúncio, com beta para 2027;

Star Wars Galactic Racing - novo trailer e data, 6 de outubro de 2026;

End of Abyss - novo trailer e data, para 1º de outubro;

Last Harbour - trailer de anúncio;

Virtua Fighter Crossroads - trailer de anúncio;

Runescape Dragonwilds - novo trailer e data, 15 de setembro de 2026, com early acess disponível hoje;

Soulframe - trailer de anúncio;

Trailer de atualização de Grounded 2;



Man of Honor, expansão de Mafia: The Old Country - trailer de anúncio com data, 14 de agosto de 2026;

1666 Amsterdam - trailer de anúncio, demo disponível na Steam e Epic Games Store; early acess no final do ano;

Saw: Genesis - trailer de anúncio;

Lords of the Fallen 2 - novo trailer;

Star Wars Zero Company - novo trailer;

The Blood of the Dawnwalker - novo trailer e data, 3 de setembro de 2026;

Among Us Story: On Guard - trailer de anúncio;

Trailer da série animada 'Among Us';

Trailer para nova missão de 007: First Light, com lançamento no final de 2026

Acompanhe ao vivo

O Summer Game Fest 2026 começa às 18h (horário de Brasília) e pode ser assistido pelo canal oficial do evento no YouTube e na Twitch.