Summer Game Fest 2026: Acompanhe ao vivo todos os anúncios do evento
Confira todos os anúncios e novidades trazidos pela live da Summer Game Fest 2026
Publicado: 05/06/2026 às 17:11
A grande live da Summer Game Fest acontece no dia 5 de junho (Reprodução/Redes socais)
A apresentação especial da Summer Game Fest 2026 acontece nesta sexta-feira (5) e o Diario acompanha em tempo real todos os anúncios de um dos principais eventos independentes de games do calendário anual.
A página será atualizada ao longo da transmissão com as novidades reveladas ao vivo.
Criado pelo jornalista Geoff Keighley, o mesmo responsável pelo The Game Awards, o SGF nasceu em 2020 como alternativa ao espaço deixado pelo fim da E3 e se consolidou como um dos eventos mais aguardados pelos fãs de games no mundo todo.
O que já se sabe
A edição deste ano já chegou com um anúncio confirmado: a criação da Paramount Games, novo estúdio resultante da fusão entre a Skydance Interactive e a Skydance New Media. A produtora herda projetos como Marvel 1943: Rise of Hydra e um novo game AAA ambientado no universo de Star Wars, desenvolvido em parceria com a LucasArts. Um novo título da Paramount Games deve ser revelado durante o evento.
Além disso, rumores envolvendo a franquia Final Fantasy e um remake de Resident Evil Code Veronica também estiveram presentes entre as discussões da semana.
O SGF acontece em meio a uma semana intensa para a indústria: na terça-feira (2), a Sony realizou o State of Play, com o anúncio de God of War Laufey como principal destaque. No sábado (7), a Microsoft encerra a semana com o Xbox Games Showcase.
TODOS OS ANÚNCIOS DA SUMMER GAME FEST 2026:
- Resident Evil: Veronica - trailer de anúncio, com lançamento para 2027;
- Novo game de Cuphead, ainda há ser anunciado;
- Mighty Cuphead Adventure - trailer de anúncio;
- Alien Isolation 2 - trailer de anúncio;
- Gen Atlas (antigo Project Robot) - trailer de anúncio;
- Blood Message - trailer de anúncio;
- Stranger Than Heaver - novo trailer e data, 15 de janeiro de 2027;
- Haex - trailer de anúncio, lançamento para 2027;
- Trailer da nova temporada de Dead By Daylight, para 14 de junho de 2026;
- Mortal Shell 2 - novo trailer e anúncio de Beta aberto, já disponível;
- Sand: Raiders of Sophie - novo trailer;
- Assassin's Creed Black Flag - novo trailer e data, 9 de julho de 2026;
- TNMT: The Last Ronin - trailer de anúncio;
- Trailer da nova temporada de Fortnite, com Ben Starr;
- Gundam: Rogue Orbit - trailer de anúncio, para 2027;
- An Egg Extremely Hard Game - trailer de anúncio, para 24/07/2026;
- Crossfire - trailer de anúncio;
- Control Resonant - novo trailer, para 24 de setembro de 2026;
- Guild Wars 3 - trailer de anúncio, com beta para 2027;
- Star Wars Galactic Racing - novo trailer e data, 6 de outubro de 2026;
- End of Abyss - novo trailer e data, para 1º de outubro;
- Last Harbour - trailer de anúncio;
- Virtua Fighter Crossroads - trailer de anúncio;
- Runescape Dragonwilds - novo trailer e data, 15 de setembro de 2026, com early acess disponível hoje;
- Soulframe - trailer de anúncio;
- Trailer de atualização de Grounded 2;
- Man of Honor, expansão de Mafia: The Old Country - trailer de anúncio com data, 14 de agosto de 2026;
- 1666 Amsterdam - trailer de anúncio, demo disponível na Steam e Epic Games Store; early acess no final do ano;
- Saw: Genesis - trailer de anúncio;
- Lords of the Fallen 2 - novo trailer;
- Star Wars Zero Company - novo trailer;
- The Blood of the Dawnwalker - novo trailer e data, 3 de setembro de 2026;
- Among Us Story: On Guard - trailer de anúncio;
- Trailer da série animada 'Among Us';
- Trailer para nova missão de 007: First Light, com lançamento no final de 2026
Acompanhe ao vivo
O Summer Game Fest 2026 começa às 18h (horário de Brasília) e pode ser assistido pelo canal oficial do evento no YouTube e na Twitch.