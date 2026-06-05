Summer Game Fest 2026: Veja horário e onde assistir ao evento desta sexta (5)

Veja onde passa e o horário para assistir ao Summer Game Fest de hoje.

Summer Game Fest acontece nesta sexta-feira (5) (Divulgação)

O Summer Game Fest retorna nesta sexta-feira (5) com mais uma edição do que se tornou um dos principais evento independentes de anúncios de games do calendário anual.

Criado pelo jornalista Geoff Keighley, o mesmo responsável pelo The Game Awards, o SGF nasceu em 2020 como alternativa ao espaço deixado pelo fim da E3.

O evento acontece em meio a uma semana especialmente movimentada para a indústria: no começo da semana, a Sony realizou seu State of Play, com o anúncio de God of War Laufey como destaque, e nos dias seguintes estão programados o Xbox Games Showcase e outros eventos temáticos.

O que esperar do evento

A edição de 2026 promete estreias mundiais, novos anúncios e atualizações de títulos já conhecidos. O SGF historicamente reúne produções de diferentes portes — de grandes publishers a estúdios independentes —, o que garante uma programação variada.

Algumas novidades já foram divulgadas como, por exemplo, a criação da Paramount Games, um novo estúdio proveniente da grande produtora audiovisual. Essa nova desenvolvedora combina divisões de jogos já existentes da Skydance, a Skydance Interactive e a Skydance New Media.

O novo estúdio herda projetos como 'Marvel 1943: Rise of Hydra' e o novo game AAA da Star Wars, produzido em colaboração com a LucasArts.

A Paramount Games prepara um anúncio de outro AAA para a noite de hoje, durante o Summer Game Fest.

Horário e onde assistir

O Summer Game Fest 2026 começa às 18h (horário de Brasília). A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelo canal oficial do evento no YouTube e na Twitch.

