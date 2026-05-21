'Nova E3': Sony, Xbox e Summer Game Fest prometem grandes anúncios; veja datas e horários

Em 2026, a temporada de anúncios começa ainda em maio e se estende pela primeira semana de junho, com eventos de diferentes perfis; confira o calendário

A grande live da Summer Game Fest acontece no dia 5 de junho (Reprodução/Redes socais)

Por décadas, a E3 - sigla para Electronic Entertainment Expo - foi o principal palco mundial para anúncios de videogames. Realizada anualmente em Los Angeles, nos EUA, a feira reunia as maiores empresas do setor para apresentar lançamentos e novidades ao público e à imprensa especializada.

O evento foi cancelado definitivamente em 2023, após anos de declínio agravados pela pandemia. Desde então, os grandes estúdios migraram para transmissões independentes, geralmente concentradas no começo do mês de junho, um período que herdou o apelido informal de 'nova E3'.

Em 2026, a temporada de anúncios começa ainda em maio e se estende pela primeira semana de junho, com eventos de diferentes perfis, do indie aos grandes estúdios, como PlayStation e Xbox, sendo a Summer Game Fest, comandada pelo jornalista Geoff Keighley (também responsável pelo The Game Awards) funcionando como grande chamariz.

Confira o calendário de eventos completo (no Horário de Brasília):

21 de maio — Six One Indie Showcase - 13h. Abre a temporada com foco no mercado independente, reunindo mais de 60 títulos indie em uma única apresentação.

2 de junho — State of Play - 18h.

Evento oficial da Sony com destaque confirmado para Marvel's Wolverine, da Insomniac Games, além de atualizações e revelações de outros estúdios parceiros.

5 de junho — Live da Summer Game Fest - 18h.

Um dos eventos mais aguardados da temporada, com estreias mundiais, novos anúncios e atualizações de títulos já conhecidos. Apresentado e produzido por Geoff Keighley, do The Game Awards.

6 de junho — Wholesome Games Direct - 13h.

Dedicado a jogos com pegada tranquila, os cozy games, o showcase apresenta cerca de 50 títulos entre novidades e atualizações.

6 de junho — Story-Rich Showcase - 14h.

Voltado para jogos com foco em narrativa, reúne 26 títulos entre revelações e atualizações de projetos já anunciados.

6 de junho — Future Games Show Summer Showcase - 16h.

Traz estreias mundiais, trailers exclusivos e uma apresentação estendida de gameplay de EXODUS, da Archetype Entertainment.

7 de junho — Xbox Games Showcase - 14h.

Encerra a semana com o evento anual da Microsoft, prometendo estreias mundiais, novos anúncios e uma apresentação aprofundada de Gears of War: E-Day.

