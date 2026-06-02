State of Play: Confira onde assistir e o horário do evento da PlayStation desta terça (2)

Confira horário, onde assistir e o que esperar do State of Play de hoje.

State of Play de junho acontece nesta terça-feira (2) (Reprodução)

A Sony realiza, nesta terça-feira (2), mais uma edição do State of Play, seu principal evento de anúncios para o PlayStation.

Com duração prevista de mais de 60 minutos, a transmissão vai trazer novidades, atualizações e apresentações de estúdios parceiros.

STATE OF PLAY

O destaque confirmado da edição é Marvel's Wolverine, desenvolvido pela Insomniac Games (Marvel's Spider-Man). O jogo de ação e aventura em terceira pessoa deve ganhar uma apresentação aprofundada, com foco nos mecânicos de combate do personagem. O lançamento está previsto para 15 de setembro, exclusivamente no PS5.

Além do título da Insomniac, a Sony prometeu anúncios e atualizações de "principais estúdios ao redor do mundo". A expectativa entre a comunidade é de que outros títulos exclusivos ou em desenvolvimento para o console possam ser revelados durante a transmissão.

HORÁRIO; ONDE ASSISTIR O STATE OS PLAY

O State of Play de junho começa às 18h (horário de Brasília). A transmissão ao vivo será exibida simultaneamente nos canais oficiais da PlayStation no YouTube e na Twitch.

