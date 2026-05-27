ASUS lança notebook gamer com duas telas; veja especificações e preço

Lançamento é o primeiro notebook gamer com duas telas no mercado; preço surpreende

ROG Zephyrus Duo (Divulgação/ASUS)

A ASUS anunciou, nesta quarta-feira (27), o ROG Zephyrus Duo, descrito pela fabricante como o primeiro notebook gamer do mundo equipado com duas telas OLED de 16 polegadas. O lançamento marca os 20 anos da linha Republic of Gamers (ROG), que recentemente teve uma colaboração com a XBOX nos lançamentos do ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X.



O principal destaque do equipamento são os dois painéis touch OLED com resolução 2.8K, taxa de atualização de 120Hz e tempo de resposta de 0,2ms.

A dobradiça com rotação de 320° permite reconfigurar o aparelho em cinco disposições distintas: modo notebook convencional, tela dupla sem necessidade de cabos externos, compartilhamento com duas telas voltadas para usuários diferentes, orientação retrato para leitura e código, e modo tenda para dois jogadores simultâneos.

O teclado é magnético e removível, com apenas 5,1mm de espessura e operação via Bluetooth quando destacado do corpo do aparelho.

Hardware



Por dentro, o Zephyrus Duo traz processador Intel Core Ultra Série 3 com 16 núcleos e 32 threads, combinado com placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 5090. Segundo a fabricante, o sistema de resfriamento foi completamente reprojetado para acomodar o formato de tela dupla, com câmara de vapor ampliada, ventiladores redesenhados e cobertura de grafite sobre toda a CPU e GPU.

O chassi é fabricado em alumínio fresado por CNC, na cor Stellar Grey, com sistema de iluminação de 35 zonas independentes.



Preço e disponibilidade

O ROG Zephyrus Duo já está disponível na loja oficial da Asus no Brasil por R$ 65.000.

