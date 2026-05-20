Sony anuncia novo State of Play para junho com destaque para Marvel's Wolverine

Com duração prevista de mais de 60 minutos, a transmissão reunirá anúncios, novidades e apresentações de gameplay de estúdios parceiros.

Imagem de divulgação de Wolverine (Divulgação/Insomniac)

A Sony confirmou, nesta quarta-feira (20), a realização de um novo State of Play para a próxima terça-feira, 2 de junho. Com duração prevista de mais de 60 minutos, a transmissão reunirá anúncios, novidades e apresentações de gameplay de estúdios parceiros.



Entre os destaques confirmados está Marvel's Wolverine, desenvolvido pela Insomniac Games. O título, descrito como um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, terá nova apresentação durante o evento, com foco em detalhes de combate. O lançamento está previsto para 15 de setembro, exclusivamente para PS5.



O State of Play será transmitido ao vivo às 18h (horário de Brasília), pelos canais oficiais da PlayStation no YouTube e na Twitch. A transmissão ocorrerá em inglês, com legendas disponíveis em japonês.