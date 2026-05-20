Sony anuncia novo State of Play para junho com destaque para Marvel's Wolverine
Com duração prevista de mais de 60 minutos, a transmissão reunirá anúncios, novidades e apresentações de gameplay de estúdios parceiros.
Publicado: 20/05/2026 às 21:35
Imagem de divulgação de Wolverine (Divulgação/Insomniac)
A Sony confirmou, nesta quarta-feira (20), a realização de um novo State of Play para a próxima terça-feira, 2 de junho. Com duração prevista de mais de 60 minutos, a transmissão reunirá anúncios, novidades e apresentações de gameplay de estúdios parceiros.
Entre os destaques confirmados está Marvel's Wolverine, desenvolvido pela Insomniac Games. O título, descrito como um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, terá nova apresentação durante o evento, com foco em detalhes de combate. O lançamento está previsto para 15 de setembro, exclusivamente para PS5.
O State of Play será transmitido ao vivo às 18h (horário de Brasília), pelos canais oficiais da PlayStation no YouTube e na Twitch. A transmissão ocorrerá em inglês, com legendas disponíveis em japonês.
State of Play returns on June 2.— PlayStation (@PlayStation) May 20, 2026
The over hour-long show includes an extended look at Marvel’s Wolverine, plus news and updates on upcoming PS5 games: https://t.co/u88KNkpTla pic.twitter.com/OyYWoLXnQE