Ragnarök Online promove primeiro Art Battle presencial da América Latina em Maceió

O evento acontece no dia 5 de junho, em Maceió, e faz do Nordeste o palco de uma iniciativa inédita no continente.

Ragnarok Online (Divulgação)

O MMORPG Ragnarök Online, em parceria com o Sebrae Alagoas e a aceleradora Geekhub, promoverá o primeiro Art Battle presencial de criação de visuais do jogo na América Latina. O evento acontece no dia 5 de junho, em Maceió, e faz do Nordeste o palco de uma iniciativa inédita no continente.

A disputa será realizada das 13h às 15h no Centro de Inovação de Alagoas, em Jaraguá. O concurso está aberto a artistas e fãs do jogo de todo o Brasil, com a condição de que os participantes compareçam presencialmente ao local. As inscrições vão até 4 de junho ou enquanto as vagas estiverem disponíveis.

No formato do Art Battle, os participantes terão tempo limitado para criar um visual inédito para celebrar o primeiro aniversário do servidor LATAM do jogo e o lançamento das Classes 4, uma atualização considerada uma das mais aguardadas da comunidade. As criações devem respeitar as limitações técnicas do jogo, trabalhando na personalização de topo de cabeça, meio da cabeça e dorso do personagem. O traje vencedor será desenvolvido pelo estúdio coreano da Gravity e implementado permanentemente no jogo em até um ano.

A grande final acontece no dia 11 de junho durante o NEON 2026, realizado no Centro de Convenções de Maceió. O evento reúne mais de 30 mil pessoas e 375 expositores, atraindo startups, pequenas empresas, investidores e um público ligado em tecnologia.

A escolha do Nordeste para sediar o concurso não é aleatória. Segundo os organizadores, 28% dos gamers brasileiros residem na região, que é o segundo maior mercado de jogos do país.

O evento marca a primeira vez que uma publicadora de jogos mobiliza o Nordeste para uma ação dessa magnitude envolvendo a franquia, que acumula mais de 203 milhões de contas cadastradas globalmente.

