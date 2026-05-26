Sony anuncia games da Plus de junho e evento Days of Play; veja datas

Veja as datas do Days of Play 2026 e os novos títulos adicionados ao programa de assinatura da PlayStation

Evento acontece a partir de 27 de maio. (Divulgação/Sony)

A Sony divulgou nesta terça-feira (26) os jogos mensais do PlayStation Plus para junho e os detalhes do Days of Play 2026, evento anual da marca com promoções em jogos, acessórios e benefícios para assinantes.

Games do mês

Os três títulos que estarão disponíveis para membros PlayStation Plus a partir de 2 de junho são 'Grounded Fully Yoked Edition', 'Nickelodeon All-Star Brawl 2' e 'Warhammer 40,000: Darktide'. Os títulos estarão acessíveis até 6 de julho.

'Grounded' é um jogo de sobrevivência cooperativo em que os personagens são encolhidos ao tamanho de insetos e precisam explorar um quintal repleto de criaturas. 'Nickelodeon All-Star Brawl 2' é um game de luta com personagens de animações como Bob Esponja e Tartarugas Ninja. Já 'Warhammer 40,000: Darktide' é um shooter cooperativo para até quatro jogadores ambientado no universo de ficção científica da franquia Warhammer.

'EA Sports FC 26', que integrava a seleção de maio, permanecerá disponível como jogo mensal até 16 de junho.

Days of Play 2026

O evento Days of Play 2026 acontece de 27 de maio até 10 de junho, com promoções em jogos e acessórios, conteúdos exclusivos para assinantes e torneios especiais.

Entre os benefícios do período, assinantes PlayStation Plus Deluxe terão acesso a versões de avaliação de mais de 40 jogos, incluindo Clair Obscur: Expedition 33. A partir de 9 de junho, Destiny 2: Legacy Collection (2025), com a expansão The Final Shape, passa a integrar o catálogo para membros Extra e Premium/Deluxe.

Já nas assinaturas, novos assinantes podem economizar até 33% em planos anuais, enquanto membros que fizerem upgrade para o PlayStation Plus Deluxe têm desconto equivalente no período restante da assinatura atual.

Durante o evento, também serão realizados torneios em títulos como Gran Turismo 7, TEKKEN 8, Mortal Kombat 1 e Fortnite, com premiações que incluem controles DualSense Edge, PlayStation Portal e créditos na PS Store. O torneio de Fortnite conta com premiação global em dinheiro de US$ 200 mil.

