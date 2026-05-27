Spotify lança ferramenta para salvar e compartilhar trechos de podcast; veja como usar

Os trechos salvos ficam armazenados em uma seção dedicada na biblioteca do usuário e podem ser adicionados a playlists.

Spotify (Cottonbro/Pexels)

O Spotify anunciou, nesta quarta-feira (27), o Podcast Clips, funcionalidade que permite aos usuários recortar, salvar e compartilhar momentos específicos de episódios de podcast diretamente pelo aplicativo.

Com o recurso, disponível a partir de hoje para contas gratuitas e Premium em dispositivos móveis, é possível selecionar qualquer trecho durante a reprodução de um episódio, ajustar a duração e salvar o clipe para acesso posterior. Os trechos salvos ficam armazenados em uma seção dedicada na biblioteca do usuário e podem ser adicionados a playlists.

Para criar um clipe, o usuário precisa tocar no novo ícone de tesoura exibido na tela de reprodução, selecionar o intervalo desejado e confirmar o salvamento.

O compartilhamento também foi atualizado. Ao tocar no botão de compartilhamento, o usuário passa a ter quatro opções: enviar o episódio completo, um capítulo específico, um momento com marcação de tempo ou o clipe personalizado. O envio pode ser feito diretamente pelo sistema de mensagens do próprio Spotify ou por outras plataformas, como o WhatsApp.

A empresa informou que a funcionalidade será expandida gradualmente para mais programas ao longo do tempo. Não há previsão divulgada para a chegada do recurso à versão desktop.