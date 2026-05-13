Spotify 20: saiba como ver seu artista mais tocado e primeira música ouvida

A novidade reúne informações inéditas sobre o histórico de uso de cada conta, permitindo que os usuários revisitem momentos marcantes desde o início da utilização do app

Spotify lança retrospectiva para celebrar aniversário de 20 anos (Divulgação)

O Spotify apresentou uma nova experiência interativa para os usuários da plataforma ao lançar o “Spotify 20: a Festa do(s) (20) Ano(s)”, retrospectiva especial criada para celebrar a trajetória dos ouvintes no aplicativo de música.

A novidade reúne informações inéditas sobre o histórico de uso de cada conta, permitindo que os usuários revisitem momentos marcantes desde o início da utilização do aplicativo. Entre os dados disponibilizados estão a data do primeiro acesso à plataforma, a quantidade total de músicas reproduzidas ao longo dos anos, a primeira faixa ouvida no aplicativo e o artista mais escutado de todos os tempos.

Para conferir a retrospectiva, o usuário deve abrir o aplicativo do Spotify e pesquisar pelos termos “Spotify 20” ou “Festa do Ano”. Outra opção é acessar diretamente o endereço spotify.com/20 pelo celular ou computador

Além da retrospectiva personalizada, a plataforma também liberou uma playlist especial com as músicas mais reproduzidas desde a criação da conta. A seleção reúne as 120 faixas mais ouvidas pelo usuário ao longo de sua trajetória no aplicativo, exibindo inclusive o número de reproduções de cada música.