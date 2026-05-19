Linha de óculos inteligentes do Google terá modelo equipado com áudio para interagir com IA

Desenvolvidos em parceria com a Samsung e as marcas de óculos Gentle Monster e Warby Parker, eles foram projetados para uso diário.

Os óculos são uma parceria de Google com Samsung, Gentle Monster e Warby Parker (Divulgação/Samsung)

O Google encerrou seu evento anual para desenvolvedores com uma nova prévia dos óculos inteligentes que está desenvolvendo, que serão lançados em dois modelos: um com áudio, para se comunicar com a inteligência artificial por meio da voz, e outro com tela, para acessar informações.

A empresa de tecnologia está trabalhando em óculos inteligentes baseados na plataforma Android XR, que são impulsionados pelo Gemini e chegarão neste outono com um modelo de áudio. Desenvolvidos em parceria com a Samsung e as marcas de óculos Gentle Monster e Warby Parker, eles foram projetados para uso diário.

Este modelo se destaca por permitir a interação por voz com o Gemini, que é ativado com o comando "Hey, Google" ou ao tocar na lateral da armação. Elas funcionam em conjunto com uma câmera para que o usuário possa perguntar sobre o que vê ao seu redor, como um restaurante ou o tipo de nuvem que está no céu naquele momento.

A interação por voz também busca aproveitar as funções de navegação para guiar o usuário por uma rota, permitirá obter traduções em tempo real com áudio que reproduz o tom e o timbre da voz do locutor, bem como enviar mensagens ou tirar fotos e gravar vídeos e fazer edições rápidas com o Nano Banana.

Elas serão compatíveis com o Gemini Intelligence, o novo sistema inteligente que será integrado aos smartphones Android mais avançados, para gerenciar tarefas que exigem várias etapas em segundo plano.

O Google confirmou que haverá também um segundo modelo de óculos, que, neste caso, terá uma tela na qual serão exibidas informações quando o usuário precisar, o que também permitirá a interação com o Gemini.