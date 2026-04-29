PlayStation anuncia EA FC 26 como um dos games mensais da Plus de maio; confira os títulos

Os games ficam disponíveis para todas as assinaturas (Essential, Extra e Deluxe) a partir de terça-feira, 5 de maio.

EA FC é a franquia de futebol mais popular dos videogames. (Divulgação/EA)

A PlayStation anunciou, nesta quarta-feira (29), os jogos disponíveis pelo seu serviço de assinatura, o PlayStation Plus, para o mês de maio de 2026. O destaque fica por conta do 'EA FC 26', o antigo 'FIFA', e título constantemente presente na lista de mais baixados para o PS4 e PS5.

Além do 'EA FC 26', o RPG soulslike de ação 'Wuchang: Fallen Feathers' e o game de plataforma Nine Sols também fazem parte da lista dos jogos disponibilizados para os assinantes da Plus. Os assinantes também terão acesso a um conteúdo adicional exclusivo de 'EA FC 26'.

Os games ficam disponíveis para todas as assinaturas (Essential, Extra e Deluxe) a partir de terça-feira, 5 de maio. Os assinantes têm até segunda-feira, 4 de maio, para adicionar 'Lords of the Fallen', 'Tomb Raider I-III Remastered' e 'Sword Art Online Fractured Daydream', games disponíveis em abril, às suas bibliotecas de jogos.

