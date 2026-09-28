Quaest: Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro, 34% no primeiro turno

Levantamento mostra os dois fora do empate técnico registrado na rodada anterior; Augusto Cury cai dois pontos, mas segue em terceiro, com 4%

Os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Fotos: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 34% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28). Há uma semana, o petista tinha 37% e o senador, 33%, tecnicamente empatados pela margem do instituto.

Lula subiu dois pontos percentuais (de 37% para 39%), enquanto Flávio Bolsonaro cresceu um (de 33% para 34%). As duas variações ficam dentro da margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos. Em agosto, a mesma Quaest registrava 38% para Lula e 31% para o senador.

A vantagem do presidente encolheu até a rodada de 21 de setembro e voltou a crescer agora. Naquela rodada, Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente em simulação de segundo turno, por 42% a 41%, também dentro da margem de erro.

Entre os demais candidatos, Augusto Cury, escritor do Avante, caiu de 6% para 4% e agora empata com Ronaldo Caiado, do PSD (Partido Social Democrático), que manteve os 4%. Renan Santos, do Missão, tem 3%, e Romeu Zema, do Novo, 1%. Samara Martins, da UP (Unidade Popular), foi de 1% para 0%.

Os outros seis candidatos seguem no pelotão com 0%, entre eles Leonardo Avalanche, do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), que entrou na disputa no lugar de Pablo Marçal, cuja candidatura foi indeferida.

Os indecisos passaram de 8% para 5%. Já os eleitores que votariam em branco, anulariam o voto ou não pretendem votar subiram de 7% para 10%.

Confira os números do 1º turno na pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos.

Lula (PT): 39% (eram 37% na pesquisa anterior)

Flávio Bolsonaro (PL): 34% (eram 33%)



Escritor Augusto Cury (Avante): 4% (eram 6%)



Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)



Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)



Romeu Zema (Novo): 1% (eram 1%)



Samara Martins (UP): 0% (eram 1%)



Clariana Barão (DC): 0 (era zero)



Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero)



Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)



Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era zero)



Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)



Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (era zero)



Indecisos: 5% (eram 8%)



Branco/nulo/não vai votar: 10% (eram 7%)

A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi encomendada por um grupo de comunicação e um jornal de circulação nacional e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.



Pesquisa em Pernambuco

Na próxima quarta-feira (30), o Diario divulgará novos números para a disputa pelo Governo de Pernambuco, em levantamento contratado junto ao Instituto Paraná Pesquisas.



