Datafolha em Pernambuco: Lula sobe a 60% e Flávio Bolsonaro mantém 24%

Instituto entrevistou 1.204 pessoas em Pernambuco entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais

Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. No cenário, o presidente registra 64% das intenções de voto em Pernambuco, contra 29% do senador (Fotos: Ricardo Stuckert/Divulgação e Maurício Ferry/DP Foto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 60% das intenções de voto para a Presidência da República em Pernambuco, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24). O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 24%.

Na comparação com o levantamento anterior do instituto, divulgado em 12 de setembro, Lula avançou cinco pontos percentuais, enquanto Flávio manteve o mesmo índice. Na ocasião, o petista registrava 55% e o candidato do PL, 24%.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Na sequência aparecem Augusto Cury (Avante), com 3%, e Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 2%. Na rodada anterior, Cury tinha 4%, enquanto Renan e Caiado já registravam 2%.

Samara Martins (UP), Romeu Zema (Novo), Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) aparecem com 0%. Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) não foram citados pelos entrevistados.

Os eleitores que afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos representam 5%, contra 8% na pesquisa anterior. Outros 2% estão indecisos — eram 3%.

Segundo turno

O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. No cenário, o presidente registra 64% das intenções de voto em Pernambuco, contra 29% do senador.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 61% e Flávio, 30%. Brancos, nulos ou nenhum passaram de 8% para 6%, enquanto os indecisos permaneceram em 1%.

Avaliação de Lula

A nova rodada também mediu a avaliação do governo Lula entre os eleitores pernambucanos. Segundo o Datafolha, 64% aprovam a gestão do presidente, ante 33% que desaprovam. Outros 3% não souberam responder.

Em relação à rodada anterior, a aprovação avançou de 61% para 64%, enquanto a desaprovação recuou de 36% para 33%.

Quando os entrevistados são questionados sobre a avaliação do presidente, 50% consideram o governo ótimo ou bom. O percentual era de 46% anteriormente.

Outros 27% avaliam a gestão como ruim ou péssima, ante 31% na pesquisa passada. A parcela que considera o governo regular passou de 23% para 21%, e 2% não souberam responder.

Metodologia

O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em Pernambuco entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números PE-08125/2026 e BR-05465/2026.

O Diario de Pernambuco divulga resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, após os levantamentos serem tornados públicos pelos veículos contratantes.

Na próxima quarta-feira (30), o Diario divulga pesquisa para o Governo de Pernambuco contratada junto ao Instituto Paraná Pesquisas. O levantamento fará uma radiografia da intenção de votos dos eleitores a quatro dias do primeiro turno.



