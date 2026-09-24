Datafolha: no 1º turno, Lula e Flávio mantêm liderança com 40% e 36% das intenções de voto

O presidente e candidato à reeleição pelo PT Luís Inácio Lula da Silva e o senador e candidato à presidência pelo PL Flávio Bolsonaro (Divulgação)

A nova rodada da Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40% das intenções de voto, enquanto os senador Flávio Bolsonaro (PL) alcança 36% na disputa do primeiro turno. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, do dia 17 de setembro, Lula tinha 39% e Flávio, 36%.

Augusto Cury (Avante) aparece com 5%, Ronaldo Caiado (PSD) e 4%, Renan Santos (Missão), 3%. Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) têm 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

Brancos, nulos e os que afirmaram que não vão votar em nenhum dos candidatos somam 5% e 2% ainda estão indecisos.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00304/2026.