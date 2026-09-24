Quaest aponta "alteração de humor" na campanha. João cresce entre mulheres

Aliados de Raquel Lyra creditam impacto ao fato de ela ter "levado 48 horas" para destacar feitos do governo para mulheres. Diretor do Instituto vê vídeo impactando dinâmica em Pernambuco

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostrou novos dados sobre a disputa entre João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) (Rafael Vieira/DP Foto e Karol Rodrigues/DP Foto)

Aliados da governadora Raquel Lyra creditam ao fato de ela ter se “explicado demoradamente” o tamanho da repercussão que o vídeo, no qual ela sugere uma laqueadura sem consentimento, atingiu.

Em outras palavras, avaliam, nos bastidores, que ela, primeiro, pediu desculpas puramente para só depois realçar “que foi a governadora que mais fez pelas mulheres”, como descreve uma fonte ligada à governadora. A análise se dá frente à pesquisa Quaest divulgada ontem, três dias após a gravação ter começado a circular.

O levantamento foi a campo entre os dias 19 e 22 de setembro. Foi no domingo (20) que a governadora fez o post em sua rede social admitindo que errou e pedindo desculpas, mesmo dia em que a gravação com a fala “faz sem ela saber” ganhou eco.

Pela pesquisa, o candidato do PSB ao Governo do Estado, João Campos, abriu 9 pontos no eleitorado feminino. Entre as mulheres, o socialista marca 43% (tinha 39%) na simulação de primeiro turno e a governadora, 34% (tinha 38%). A rodada anterior foi divulgada no último dia 8 de setembro.

Diretor da Quaest, Felipe Nunes aponta “evidência” de que o vídeo impactou a campanha. “Essa distância, na minha visão, tem total relação com essa dinâmica do vídeo. As mulheres é que estão reagindo. Se a gente faz a comparação com os homens, não está acontecendo nada. Era 47% a 36% pró-Raquel Lyra. A gente evolui para 49% a 35%. Ou seja, uma estabilidade com relação a esse ponto”, assinalou Felipe à GloboNews, apontando “alteração de humor” na campanha em Pernambuco após o vídeo entrar em pauta.

Antes, ele sublinhara: “Havia um empate entre as duas campanhas nas duas primeiras rodadas. Olha como isso abre”. A menos de duas semanas da eleição, no cenário completo, Raquel Lyra segue numericamente à frente com 41% (tinha 43%) e João Campos pontua 39% (tinha 37%). A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Para aliados, “levou 48 horas” para que Raquel começasse a enumerar seus feitos para as mulheres. Entre os quais, creches, hospitais e políticas públicas como o Mães de Pernambuco, e isso impactou.

Trio no Marco Zero



Os detalhes foram afinados no final da tarde de ontem. O presidente Lula fará a caminhada, no Recife, a bordo de uma caminhonete, saindo do Cais de Santa Rita com destino ao Marco Zero, onde subirá em trio elétrico em frente à Caixa Cultural. É o mesmo lugar onde foi montado palco do último discurso dele no local,

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Ainda não está descartada a possibilidade de o presidente Lula desembarcar no Recife já nesta quinta-feira (24) à noite após ato em Alagoas. Caso isso ocorra, a agenda pode incluir ainda um café da manhã dele com João Campos antes do evento.



Termômetro 1



Na campanha governista, o cenário da Quaest referente ao Senado foi visto como um sinal de possível tendência de crescimento a ser consolidada por Eduardo da Fonte após ele oscilar positivamente nos votos totais e nas respostas para 1ª e 2ª vagas. A avaliação levou em conta ainda que o movimento se deu após o progressista sofrer ataques mais duros do adversário Mendonça Filho, considerando ainda a passagem do presidenciável Flávio Bolsonaro pelo Recife.

Termômetro 2



Mendonça e Eduardo da Fonte disputam uma fatia semelhante do eleitorado e, no palanque com Flávio, Mendonça chegou a advertir ao eleitores que votar no progressista era como tirar voto dele. Na esteira, recomendou o voto no candidato Carlos Santana, do Novo. Na chapa majoritária encabeçada por Raquel Lyra, se aguardava para conferir os efeitos disso.

Dinâmica



Nos votos totais, Mendonça Filho oscilou para 10% (tinha 11%), Eduardo da Fonte oscilou para 8% (tinha 7%). Na pergunta sobre a primeira vaga, Mendonça Filho pontuou 14% (tinha 15%), enquanto Eduardo da Fonte apareceu com 8% (tinha 6%). Na pergunta sobre a segunda vaga, Mendonça aparece com 7% (tinha 6%) e Eduardo, com 9% (tinha 8%).