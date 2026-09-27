Semana que antecede o 1º turno é marcada pela divulgação de 5 pesquisas eleitorais de Pernambuco

Segundo os registros oficiais mantidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro termômetro da reta final chega na terça-feira (29)

Candidatos Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A semana que antecede o primeiro turno, previsto para 4 de outubro, deve ser marcada pela divulgação de cinco pesquisas de intenção de voto em Pernambuco. Segundo os registros oficiais mantidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro termômetro da reta final chega na terça-feira (29), com a divulgação dos dados colhidos pela Quaest.

Em seguida, na quarta-feira (30), é a vez do Paraná Pesquisas apresentar os resultados do levantamento realizado. Contratada pela Inove Publicidade e Propaganda, a pesquisa conta com 1352 entrevistados e mede apenas a disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.

No dia 1º de outubro, o Datafolha publica sua nova rodada dos índices de intenção de voto no estado. Ao todo, o instituto deve ouvir 1204 entrevistados, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, e traz o panorama da disputa pelo governo de Pernambuco e Senado.

No sábado (3), véspera do primeiro turno, dois levantamentos estão previstos para serem divulgados simultaneamente. As novas rodadas da AtlasIntel e Quaest devem divulgar o retrato mais próximo da consolidação do voto em todo o estado. Ambas trazem pesquisas para o governo e Senado.

Últimas pesquisas

A mais recente rodada da pesquisa Quaest, divulgada no dia 23 de setembro, mostra Raquel Lyra (PSD) com 41% das intenções de voto para o Governo de Pernambuco. João Campos (PSB) aparece com 39%. Os dois candidatos estão em cenário de empate técnico. Ivan Moraes (PSOL) apareceu com 1%.

Já o levantamento da AtlasIntel apontou um estreitamento da disputa pelo Governo de Pernambuco entre a governadora e candidata à reeleição e o ex-prefeito do Recife. No primeiro turno, os dois estão separados por apenas 1,2 ponto percentual e permanecem em situação de empate técnico.

Raquel surgiu com 48,6% das intenções de voto, enquanto João registrou 47,4%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O candidato Ivan Moraes apareceu na sequência, com 2,1% das intenções de voto.

Na última quinta-feira (24), a Pesquisa Datafolha mostrou Raquel Lyra com 48% das intenções de voto na disputa pelo governo de Pernambuco, enquanto João Campos reuniu 44%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos.

Enquanto Ivan Moraes, Professora Camila (UP) e Renan Hallais (Missão) tiveram 1% dos votos válidos. Já Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) não pontuaram na pesquisa.







