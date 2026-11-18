PSB e PDT oficializam federação partidária com foco em eleições e Congresso
A aliança prevê que os dois partidos coordenem sua atuação parlamentar e apresentem candidaturas conjuntas
Publicado: 18/11/2026 às 18:15
Deputada Tabata Amaral afirmou que a união pretende oferecer uma alternativa de centro-esquerda diante da fragmentação do sistema partidário (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
O PSB e o PDT formalizaram nesta quarta-feira (18) a federação partidária que vai unir as duas legendas nas eleições e na atuação no Congresso pelos próximos quatro anos, no mínimo. A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) integrará a direção nacional da nova estrutura.
A aliança prevê que os dois partidos coordenem sua atuação parlamentar e apresentem candidaturas conjuntas nas eleições majoritárias e proporcionais em todo o país. Durante a vigência da federação, as siglas terão de funcionar politicamente de forma unificada, embora mantenham seus nomes, estruturas e identidades próprias.
A deputada Tabata Amaral afirmou que a união pretende oferecer uma alternativa de centro-esquerda diante da fragmentação do sistema partidário. Educação, inovação e valorização do trabalho foram citadas por ela como prioridades da nova frente.
PSB e PDT apresentaram o acordo como uma "aproximação entre a tradição trabalhista dos pedetistas e a atuação reformista dos socialistas". A federação também deverá definir posições comuns em votações e outros temas discutidos pelo Legislativo.
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