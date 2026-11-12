Cúpula do PSB encaminha federação com o PDT e admite compor com outras siglas progressistas

Reunião da Executiva Nacional do PSB (Foto: Matheus Itacaramby)

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) aprovou, nesta quinta-feira (12), a formação de uma federação com o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em reunião do Diretório Nacional, a legenda presidida pelo ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) autorizou, de forma unânime, o início do diálogo com a cúpula pedetista. O partido ainda admitiu que a nova composição inclua outras legendas pertencentes ao campo progressista.

“PSB e PDT compartilham trajetórias históricas de defesa intransigente da democracia, da justiça social e da soberania nacional. Este é o momento de fortalecer o campo democrático e consolidar uma agenda em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, com crescimento econômico, inclusão social e redução das desigualdades”, diz um trecho do comunicado.

Os socialistas também afirmaram que o acerto tem como principal finalidade contribuir para a sustentação política do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No último dia 6 de novembro, a cúpula do PDT aprovou o indicativo para compor uma nova federação com Solidariedade, Partido Renovação Democrática (PRD) e Avante, tendo o PSB no horizonte de diálogo.

Com exceção do PSB, o novo agrupamento terá ainda como trunfo para os seus integrantes a possibilidade de superar a cláusula de barreira e ter acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita nas rádios e televisões. Uma possível federação apenas com PSB e PDT somaria 21 cadeiras na Câmara dos Deputados, além de cinco senadores. Caso Solidariedade, PRD e Avante participem do arranjo, o grupo chegaria a 33 deputados federais.



A senadora eleita Marília Arraes (PDT) já havia se posicionado contra a federação com o PSB, comandado pelo seu primo João Campos, em virtude do maior protagonismo que os socialistas poderiam assumir na composição. Com o acerto encaminhado, a possibilidade de saída da parlamentar da sigla é vista como cada vez mais concreta nos bastidores.