Após PDT, PSB dá primeiro passo formal para federação

Diferente dos pedetistas, a posição do partido comandado por João Campos nessa montagem não é de ser subordinado, motivo pelo qual socialistas tendem, segundo relatam nos bastidores, a aprovar uma composição. Reunião do diretório nacional foi convocada para a próxima quinta-feira (12)

Presidente nacional do PSB, João Campos convocou reunião do diretório nacional para a próxima quinta-feira (12) (Matheus Itacaramby)

Uma reunião do diretório nacional, composto por 118 titulares, foi convocada para a próxima quinta-feira (12), em Brasília. Presidente nacional do PSB, João Campos embarca para a Capital federal já na terça-feira (10) com uma missão: dar o primeiro passo formal na direção de garantir que o partido possa consolidar uma federação. A pauta inclui aprovar tratativas que podem ser referentes também à fusão ou incorporação, uma vez que há quem defenda internamente essas outras vertentes.

A ideia é debater com integrantes da legenda, sob a lógica regional, os arranjos possíveis sem que o movimento acarrete desgastes locais. Há estados com representação expressiva no parlamento, a exemplo do Ceará, que, naturalmente, terão sua condição aferida pelo dirigente nacional. João deve tirar temperatura junto ao líder da sigla na Casa Alta, Cid Gomes, sobre o tipo de construção viável no contexto cearense, o que se repetirá com as demais lideranças.

Essas costuras passam por acordos para 2028, contemplando as especificidades da disputa municipal. O encontro do diretório deve abrir a agenda oficial no PSB em torno do tema, que já vinha sendo conduzido por João Campos desde antes do pleito. As conversas foram retomadas após a eleição. Na semana passada, como a coluna registrara, o ex-prefeito do Recife viajou a Brasília com o assunto na pauta, a ser debatido com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

O PDT aprovou resolução, no último dia 27, que delega à Executiva Nacional o poder para avançar com as negociações com outras siglas. Reunir a cúpula do PSB é também um meio de tirar temperatura em relação às resistências que possam existir. Nas hostes pedetistas, por exemplo, a senadora eleita Marília Arraes se posicionou contra a federação entre PSB e PDT, votando contra em reunião do diretório nacional. Foi acompanhada na postura, como a coluna cantara a pedra, pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

O auxiliar do presidente Lula sempre foi árduo defensor de uma federação com o PSB, inclusive quando o próprio Lupi não admitia a ideia. Mas após atuar para atrair Marília para o partido, argumentou que não se sentia confortável em discordar dela. Diferente do PDT, a posição do PSB nessa montagem não é de ser subordinado, motivo pelo qual integrantes da legenda tendem, segundo relatam nos bastidores, a aprovar a composição já defendida pelo presidente nacional.

Há uma inclinação favorável por outra razão: parlamentares visam a trabalhar por espaços nas Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. E há prazo para que uma definição possa valer nesse sentido: janeiro de 2027. Eventual federação precisa ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) antes do início da nova legislatura, o que ocorre em fevereiro próximo. A conferir.

Presencial ou remoto



Pernambuco tem 24 membros no diretório nacional do PSB. Entre eles, Sileno Guedes, Felipe Carreras e Adilson Gomes. Será possível participar de forma remota da reunião da próxima quinta-feira (12) para os que não puderem comparecer de forma presencial. Após reunião do diretório nacional do PDT, Carlos Lupi sinalizou que “o caminho natural é a federação com o PSB”.

Marcha...

Mesmo no conjunto da direita, a declaração do senador Rogério Marinho feita ao confirmar sua candidatura à presidência do Senado, surpreendeu. O impacto foi positivo entre os pares, que consideram Rogério bastante “equilibrado”. No entanto, diante do que pautou a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, a postura de Marinho, agora, foi lida por alguns, nas coxias, como “uma marcha à ré”. Marinho afastou que a cassação de ministros do STF fosse nortear exclusivamente sua postulação.

...à ré



Ao fazerem a avaliação, lideranças do PL fazem referência à seguinte fala: “É evidente que nós não seremos candidatos com um tema de impeachment de quem quer que seja, mas de respeito à Constituição brasileira. Eu lhes afirmo que nós não seremos omissos, porque ninguém está acima da lei”. O senador prosseguiu: “Então, se algum ministro do Supremo Tribunal Federal cometer crime de responsabilidade, nós não seremos, ao contrário do que acontece hoje, omissos, tá? Mas nós não vamos antecipar, nem vamos fazer juízo de valor. Porque, volto a repetir:´A nossa candidatura é uma candidatura que respeita e defende a Constituição´”.

Ninho socialista

Rogério Marinho, inclusive, já foi filiado ao PSB e tinha excelente relação com o ex-governador Eduardo Campos. Também nutre bom trânsito com o atual presidente nacional do partido, João Campos. O dirigente nacional dos socialistas foi à mesa com ele, há alguns anos, quando precisou aprovar operação de crédito internacional.

