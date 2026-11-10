Antes de ir a Brasília, João Campos dilui resistências "em casa"

Encontro com Marília Arraes, na tarde desta segunda-feira (09), foi spoiler da federação entre PSB e PDT. O presidente nacional do PSB comanda reunião do diretório nacional na quinta-feira (12)

Marília Arraes foi recebida por João Campos, no Recife, nesta segunda (09) (Reprodução/Redes sociais)

A conversa com Marília Arraes se deu no escritório do presidente nacional do PSB, João Campos, no Recife, na véspera de ele embarcar para Brasília. O socialista segue para Capital federal já nesta terça-feira (10), como a coluna cantara a pedra, com a seguinte missão: aprovar tratativas para consolidar uma federação com o PDT. O ex-prefeito do Recife convidou a prima para esse encontro alguns dias após a proposta de federação entre PSB e PDT, que já vinha sendo trabalhada por ele e por Carlos Lupi desde antes da eleição, esbarrar em resistência da senadora eleita.

Marília externou posição contrária durante reunião recente do diretório nacional do PDT. Ontem, ela e João foram à mesa, em Casa Forte, às 15h30. Se, em política, valem os gestos, o aceno dele à pedetista é uma prévia do resultado da reunião do diretório nacional do PSB, marcada para a próxima quinta (12): dia em que o partido dará o primeiro passo formal rumo à composição com o PDT.

Dialogar, de antemão, com Marília significa não pegar o voo sem que a situação esteja pacificada “dentro de casa”. No PSB, diferente do PDT onde resistências vieram à tona, há uma inclinação dos socialistas bem favorável a aprovar a federação. Parlamentares apostam que esse ganho de musculatura será fundamental para trabalhar por espaços nas Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado.

Na última sexta (06), o PDT aprovou, em reunião da Executiva Nacional, o ingresso da sigla na federação com Solidariedade, PRD e Avante. O movimento se deu na esteira das divergências que haviam sido apresentadas na reunião do diretório nacional, no Rio Janeiro, no último dia 27. Uma ala do PDT passou a avaliar que reunir mais três legendas, ao menos, faria o partido chegar “diante do PSB com tamanho significativo”. Enquanto outra ala, mais sintonizada com Marília, ensaiou apostar que essa primeira federação poderia tornar “a vinda do PSB uma opção mais longínqua”.

Todos os passos dados por Lupi, presidente nacional do PDT, no entanto, estavam alinhados com João Campos e se configuraram em etapas a serem vencidas no âmbito formal. Assim como os pedetistas aprovaram resolução, delegando à Executiva Nacional o poder para avançar com as negociações com outras siglas, o PSB cumprirá também esse trâmite na próxima quinta. Aprovar essas tratativas é passo intermediário para pedir federação com o conjunto liderado pelo PDT, que soma, agora, 18 deputados. Os socialistas contabilizam bancada de 15. Juntas, as legendas contarão com 33 parlamentares. Essa nova conta ajuda até mesmo na ocupação de espaço na Esplanada dos Ministérios.



DAY AFTER: 2028



Além de solucionar a questão da cláusula de barreira para as quatro siglas , PDT, Avante, PRD e Solidariedade, o que permite acesso ao Fundo Partidário e direito à propaganda gratuita no rádio e na televisão, a federação que contará com a adesão do PSB é também um veículo para atração de novos parlamentares para esse conjunto, que visa, a longo prazo, engrossas as trincheiras para 2028.

Timing



Antes de embarcar para Brasília, nesta segunda-feira (09), o deputado federal André Ferreira foi à mesa com o vice-presidente estadual do PSD, André Teixeira, braço direito da governadora Raquel Lyra. A reunião, no entanto, estava marcada desde a última quinta-feira (05), não tendo sido motivada pelas exonerações de comissionados publicadas no Diário Oficial do sábado (07), que atingiram indicações do clã dos Ferreira.

Outra coisa

Irmão do presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, André Ferreira foi a André Teixeira tratar de assuntos relacionados a municípios. O deputado federal descarta que haja qualquer rompimento entre eles e a gestora estadual, até porque, na eleição, eles não declararam apoio ou fizeram campanha casada com ela.

Cota



A definição do espaço do PSB na Esplanada dos Ministérios depende também do futuro de Geraldo Alckmin. Se ele decidir assumir uma pasta, uma vez que tem nome ventilado, isso pode interferir, por exemplo, no destino de João Campos.

