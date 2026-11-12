"Não está em debate no PT", diz Veras sobre cargos na gestão Raquel Lyra

Se há um consenso nas hostes do partido em Pernambuco, hoje, é o de preservar sua autonomia, evitando alinhamento automático. Nesse sentido, petistas caminham para uma posição de independência na Alepe. A posição do senador Humberto Costa converge com a do dirigente estadual

O deputado federal e presidente estadual do PT em Pernambuco, Carlos Veras (Melissa Fernandes/Acervo DP)

Uma reunião do diretório estadual já está convocada para o próximo dia 5. Dela, deve sair uma posição formal sobre o assunto. Mas conversas reservadas, nas hostes petistas, já indicam, de antemão, a temperatura no PT diante de gesto sinalizado pela governadora Raquel Lyra. “Ninguém vai ter ressalva ao PV assumir espaço na gestão. Mas há ressalvas ao PT participar do governo”, avalia, à coluna, uma fonte da sigla externando um sentimento que parece se fortalecer no partido hoje: o de trilhar um caminho próprio.

Em outras palavras, a mesma análise pode ser ouvida, nas coxias, no seguinte formato: “Devagar com o andor. Gesto para Doriel não significa colocar o PT debaixo da asa”. Ainda que o assunto não tenha sido pautado pela chefe do Executivo estadual, também não se está fechando os olhos, no PT-PE, para a possibilidade de Doriel Barros vir a assumir cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na próxima legislatura, caso a governadora decida indicar um nome do PV, que integra a Federação Brasil da Esperança, composta por PT-PCdoB-PV, para seu secretariado. Não há oposição interna a um movimento que beneficiaria Doriel, mas se entende que Raquel fez sinalização ao PV e não ao PT.

Um dos pontos abordados em diálogos recentes entre petistas converge para a seguinte análise: se o PT quiser respirar de novo projetos próprios, tem que estar independente “ou de um, ou de outro”. O tom que tem permeado a troca de ideias na sigla encontra convergência com a posição do presidente estadual da legenda, Carlos Veras. Sobre a movimentação recente, incluindo a governadora ter recebido o senador Humberto Costa, na tarde da última segunda-feira (9), o dirigente estadual, à coluna, afasta discussão sobre ocupação de cargos.

“Esta questão não está em debate no PT. Não fizemos parte da campanha de Raquel. Nossa bancada foi eleita na oposição”, afirma Veras e contemporiza o gesto feito pela gestora estadual: “O que acontece é que acabou a eleição e é natural que a governadora se reúna com parlamentares e senadores porque precisamos tocar as questões do estado de forma institucional”.

A depender de Humberto Costa, o PT não deve participar da administração estadual. O senador reeleito não arrodeia e defende que a sigla siga independente: “A conversa com a governadora foi baseada nas pautas de Pernambuco. Entre elas, a Transnordestina. A reunião não foi pautada por cargos ou participação no governo de Raquel”. Se há um consenso no PT, hoje, é o de preservar sua autonomia, evitando alinhamento automático. Nesse sentido, o partido caminha para uma posição de independência na Alepe.

Inaugurando...



Com as bancadas ampliadas e o senador Humberto Costa reeleito, o PT de Pernambuco pretende abrir nova etapa de fortalecimento partidário. É essa a perspectiva que Carlos Veras levará à reunião desta quinta-feira (12) com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Brasília, na sede do partido. O encontro reunirá os presidentes estaduais de todo país e precede a primeira reunião do diretório nacional pós-eleição.

...novo ciclo



O dirigente defende que o resultado das urnas seja acompanhado por uma campanha de filiação e maior organização nos municípios. Carlos Veras já programa reunião do diretório estadual para dezembro, visando a definir os próximos passos. A meta é recolocar o PT como protagonista das decisões políticas em Pernambuco para além do calendário eleitoral.



Linha do Tempo



Presidente nacional do PSB, João Campos comanda reunião do diretório nacional do partido, nesta quinta-feira (12), em Brasília, com a federação em pauta, alcançando tratativas que podem ser referentes também à fusão ou incorporação. Para o PSB, será o primeiro passo formal na direção de garantir que o partido possa consolidar uma federação, etapa já vencida pelo PDT. Um dia antes de embarcar para a Capital federal, na última segunda-feira (9), João Campos foi à mesa com a prima, Marília Arraes, em seu escritório, em Casa Forte. A pedetista já externou resistência à composição do PDT com o PSB. Nesta quarta (11), Marília foi recebida, no Palácio do Campo das Princesas, pela governadora Raquel Lyra.

Além disso



Foi o primeiro encontro entre Marília Arraes e Raquel após as eleições. Para além do foco nas demandas estratégicas de Pernambuco, que exigem articulação com o Governo Federal, sobretudo no âmbito do Senado, como realça Marília, nos bastidores, integrantes do mesmo campo da pedetista não deixaram de ler o movimento como mais um “sintoma da insatisfação” dela com eventual federação entre PSB e PDT. E Raquel, dizem observadores, poderia ser ponte para uma eventual travessia partidária. "A foto com Raquel saiu dois dias depois da foto com João", comenta uma fonte, chamando atenção para a cronologia dos gestos, que, em política, contam.



