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Diario Político

com Renata Bezerra de Melo

Projeto próprio

"Não está em debate no PT", diz Veras sobre cargos na gestão Raquel Lyra

Se há um consenso nas hostes do partido em Pernambuco, hoje, é o de preservar sua autonomia, evitando alinhamento automático. Nesse sentido, petistas caminham para uma posição de independência na Alepe. A posição do senador Humberto Costa converge com a do dirigente estadual

Renata Bezerra de Melo

Publicado: 12/11/2026 às 04:11
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Atualizado: 11/11/2026 às 04:09

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O deputado federal e presidente estadual do PT em Pernambuco, Carlos Veras/Melissa Fernandes/Acervo DP

O deputado federal e presidente estadual do PT em Pernambuco, Carlos Veras (Melissa Fernandes/Acervo DP)

Uma reunião do diretório estadual já está convocada para o próximo dia 5. Dela, deve sair uma posição formal sobre o assunto. Mas conversas reservadas, nas hostes petistas, já indicam, de antemão, a temperatura no PT diante de gesto sinalizado pela governadora Raquel Lyra. “Ninguém vai ter ressalva ao PV assumir espaço na gestão. Mas há ressalvas ao PT participar do governo”, avalia, à coluna, uma fonte da sigla externando um sentimento que parece se fortalecer no partido hoje: o de trilhar um caminho próprio.

Em outras palavras, a mesma análise pode ser ouvida, nas coxias, no seguinte formato: “Devagar com o andor. Gesto para Doriel não significa colocar o PT debaixo da asa”. Ainda que o assunto não tenha sido pautado pela chefe do Executivo estadual, também não se está fechando os olhos, no PT-PE, para a possibilidade de Doriel Barros vir a assumir cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na próxima legislatura, caso a governadora decida indicar um nome do PV, que integra a Federação Brasil da Esperança, composta por PT-PCdoB-PV, para seu secretariado. Não há oposição interna a um movimento que beneficiaria Doriel, mas se entende que Raquel fez sinalização ao PV e não ao PT.

Um dos pontos abordados em diálogos recentes entre petistas converge para a seguinte análise: se o PT quiser respirar de novo projetos próprios, tem que estar independente “ou de um, ou de outro”. O tom que tem permeado a troca de ideias na sigla encontra convergência com a posição do presidente estadual da legenda, Carlos Veras. Sobre a movimentação recente, incluindo a governadora ter recebido o senador Humberto Costa, na tarde da última segunda-feira (9), o dirigente estadual, à coluna, afasta discussão sobre ocupação de cargos.

“Esta questão não está em debate no PT. Não fizemos parte da campanha de Raquel. Nossa bancada foi eleita na oposição”, afirma Veras e contemporiza o gesto feito pela gestora estadual: “O que acontece é que acabou a eleição e é natural que a governadora se reúna com parlamentares e senadores porque precisamos tocar as questões do estado de forma institucional”.

A depender de Humberto Costa, o PT não deve participar da administração estadual. O senador reeleito não arrodeia e defende que a sigla siga independente: “A conversa com a governadora foi baseada nas pautas de Pernambuco. Entre elas, a Transnordestina. A reunião não foi pautada por cargos ou participação no governo de Raquel”. Se há um consenso no PT, hoje, é o de preservar sua autonomia, evitando alinhamento automático. Nesse sentido, o partido caminha para uma posição de independência na Alepe.

Inaugurando...

Com as bancadas ampliadas e o senador Humberto Costa reeleito, o PT de Pernambuco pretende abrir nova etapa de fortalecimento partidário. É essa a perspectiva que Carlos Veras levará à reunião desta quinta-feira (12) com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Brasília, na sede do partido. O encontro reunirá os presidentes estaduais de todo país e precede a primeira reunião do diretório nacional pós-eleição.

...novo ciclo

O dirigente defende que o resultado das urnas seja acompanhado por uma campanha de filiação e maior organização nos municípios. Carlos Veras já programa reunião do diretório estadual para dezembro, visando a definir os próximos passos. A meta é recolocar o PT como protagonista das decisões políticas em Pernambuco para além do calendário eleitoral.


Linha do Tempo

Presidente nacional do PSB, João Campos comanda reunião do diretório nacional do partido, nesta quinta-feira (12), em Brasília, com a federação em pauta, alcançando tratativas que podem ser referentes também à fusão ou incorporação. Para o PSB, será o primeiro passo formal na direção de garantir que o partido possa consolidar uma federação, etapa já vencida pelo PDT. Um dia antes de embarcar para a Capital federal, na última segunda-feira (9), João Campos foi à mesa com a prima, Marília Arraes, em seu escritório, em Casa Forte. A pedetista já externou resistência à composição do PDT com o PSB. Nesta quarta (11), Marília foi recebida, no Palácio do Campo das Princesas, pela governadora Raquel Lyra.

Além disso

Foi o primeiro encontro entre Marília Arraes e Raquel após as eleições. Para além do foco nas demandas estratégicas de Pernambuco, que exigem articulação com o Governo Federal, sobretudo no âmbito do Senado, como realça Marília, nos bastidores, integrantes do mesmo campo da pedetista não deixaram de ler o movimento como mais um “sintoma da insatisfação” dela com eventual federação entre PSB e PDT. E Raquel, dizem observadores, poderia ser ponte para uma eventual travessia partidária. "A foto com Raquel saiu dois dias depois da foto com João", comenta uma fonte, chamando atenção para a cronologia dos gestos, que, em política, contam.

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Humberto Costa , João Campos , Marília Arraes , Raquel Lyra
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