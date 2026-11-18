Até a noite desta terça-feira (17), a previsão era de que a composição fosse formalizada apenas entre os dois partidos. Há pressa em função do recesso do Judiciário e da intenção dos parlamentares de trabalharem por espaços nas mesas diretoras da Câmara e do Senado

O presidente nacional do PSB, João Campos, e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi (Sandy James/DP Foto e Jefferson Rudy/Agência Senado)

Os presidentes nacionais do PDT, Carlos Lupi, e do PSB, João Campos, vão à mesa, nesta quarta-feira (18), na sede nacional do PDT, em Brasília. Em pauta, está o encaminhamento do pedido conjunto de federação das duas siglas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até a noite desta terça-feira (17), a previsão era de que a composição fosse formalizada apenas entre os dois partidos.

Entre as etapas formais a serem vencidas pelos dirigentes para que o processo seja concluído, está a aprovação das executivas e dos diretórios que resultarão da união. No ninho socialista, há senso de urgência diante da proximidade do recesso do Judiciário, previsto para começar em 20 de dezembro e terminar em 6 de janeiro.

Parlamentares veem na federação um instrumento para trabalhar por espaços nas Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. Para que a nova composição tenha validade nesse sentido, há um prazo: janeiro de 2027. O TSE precisa aprovar a associação partidária entre PSB e PDT antes do início da próxima legislatura, o que se dá em fevereiro.

No último dia 6, a Executiva Nacional do PDT aprovou o ingresso da legenda em federação com Solidariedade, PRD e Avante. Mas divergências internas nas tratativas teriam inviabilizado, nos últimos dias, essa configuração. Naquele mesmo dia, o colegiado deliberou ainda o indicativo favorável à inclusão do PSB na associação partidária. A decisão dos pedetistas de se juntar com as três siglas menores fora referendada pelo Diretório Nacional com expectativa de que os partidos encaminhassem ao TSE o pedido de ampliação da federação. Em jogo, está a superação da cláusula de barreira para que as legendas tenham acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita em rádio e televisão.

Seis dias depois, em 12 de novembro, o Diretório Nacional do PSB aprovou, por unanimidade, o início das tratativas para a formação de uma federação com o PDT. Na mesma reunião, o colegiado autorizou a Executiva Nacional a dar encaminhamento ao diálogo, admitindo a possibilidade de inclusão de outras legendas do campo progressista. Entre socialistas, porém, ali, já eram apontadas incompatibilidades entre o PDT, o Avante, o Solidariedade e o PRD.

O PSB elegeu 15 deputados federais, enquanto o PDT, seis. Ao aprovar o ingresso em uma federação com Solidariedade (2), Avante (5) e PRD (5), o PDT buscava chegar à mesa de negociação com o PSB com uma bancada ampliada, capaz de lhe conferir maior peso na disputa pelo comando da federação. Essa definição, no entanto, não deve ocorrer no momento. O objetivo principal, agora, é não perder o prazo para que o PDT possa garantir sua "sobrevida" e isso, hoje, deve ser viabilizado pela associação apenas com o PSB.

Sem clima



Em que pesem as especulações sobre uma possível saída da senadora eleita Marília Arraes do PDT rumo ao PT, o entendimento no partido em Pernambuco é de que não há clima para esse retorno. Dirigentes têm se posicionado criticamente à ideia, e muitos filiados ainda lembram a saída traumática dela às vésperas da eleição de 2022, quando, contra a decisão partidária, resolveu disputar o governo do estado como candidata e acabou derrotada. Esse episódio deixou marcas profundas na relação com o PT.

Cannabis medicinal



Presidida pelo deputado estadual João Paulo do PT, a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial se reúne, nesta quarta-feira (18), para discutir a proposta de regulamentação da política estadual de fornecimento de medicamentos e produtos derivados de cannabis pelo SUS. O foco é buscar respostas do Governo do Estado sobre prazos para implementar a medida.

Calendário



A Lei nº 18.757/2024, de autoria do ex-prefeito do Recife em conjunto com o deputado Luciano Duque, completará dois anos em dezembro. “Há um trabalho pronto e consistente que precisa ter consequência na vida das pessoas. Precisamos de uma resposta do Governo do Estado e de um prazo para que esse direito chegue aos pacientes”, argument João Paulo. O encontro será às 9h, no Auditório Ênio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Na mesma...



“Concurso de Frevo Claudionor Germano”. Foi assim o prefeito do Recife, Victor Marques, anunciou, nesta terça-feira (17), a retomada da atividade que, outrora já integrou o calendário cultural da Capital. O gestor fez questão de sublinhar que foi beber na fonte: “O Concurso de Frevo já existia com forma diferente de ser feita lá atrás. Foi descontinuado em 2018. E a gente retoma, fazendo uma grande escuta popular com quem faz Cultura para que a gente aprimore esse concurso e, na prática, quem ganha é a cultura recifense e pernambucana”.

...toada



Um dia antes, ainda no velório do cantor, indagado sobre qual seria a melhor forma de eternizar uma homenagem a Claudionor, o deputado estadual João Paulo mencionara, entre as hipóteses, os concursos. “Que voltem os festivais frevo, que tanto incentivei quando prefeito da cidade do Recife e, assim, vamos preservar, como é o Paço do Frevo, que tive oportunidade de, quando prefeito, iniciar esse projeto”, sugerira o petista, um dos nomes ventilados para disputa majoritária de 2028, quando Victor concorrerá à reeleição.

