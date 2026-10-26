Flávio Bolsonaro virou sobre Lula e venceu votação na Papuda no 2º turno
Senador conquitou mais votos entre os presos provisórios do DF e supera petista no segundo turno
Publicado: 26/10/2026 às 18:43
Flávio Bolsonaro obteve a maior votação entre os presos provisórios da Papudinha (Valter Campanato/Agência Brasil)
O senador Flávio Bolsonaro (PL) superou o presidente Lula (PT) na votação realizada na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, durante o segundo turno da eleição presidencial, nesse domingo (25). Flávio recebeu 81 votos, enquanto Lula obteve 74 votos. O resultado inverteu o placar registrado no primeiro turno.
A Papudinha funciona no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado em São Sebastião. O direito de voto nessa seção pertence exclusivamente aos presos provisórios, que representam os detentos sem condenação definitiva.
No primeiro turno, disputado em 4 de outubro, Lula venceu na seção com 74 votos, contra 70 obtidos por Flávio. O petista conservou a mesma quantidade de votos na segunda etapa do pleito. A virada decorreu do crescimento de 11 votos conquistados pelo candidato do PL.
Na primeira fase da eleição, 185 pessoas presas estavam aptas para votar. A apuração registrou 162 votos, além de três votos nulos e três em branco para presidente.
Estavam entre os eleitores da unidade prisional:
Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, em prisão preventiva desde março, que transferiu o título para o local e seguiu da Papudinha até a seção no dia da eleição; Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS.
Apuração dos votos para Presidente na seção da Papuda no 1º turno:
Lula (PT): 74 votos (Vencedor)
Flávio Bolsonaro (PL): 70 votos
Ronaldo Caiado (PSD): 6 votos
Renan Santos (Missão): 4 votos
Augusto Cury (Avante): 2 votos
Votos Brancos: 3
Votos Nulos: 3
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