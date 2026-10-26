Apenas 35 mil votos foram registrados nas urnas após as 17h do domingo (25)

Diferença no segundo turno entre Lula e Flávio, porém, foi de mais de 4 milhões de votos

Urnas eletrônicas (Abdias Pinheiro/SECOM/TSE)

Aproximadamente 35 mil votos foram registrados após as 17h, horário em que o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou a votação até as 19h. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número equivale a menos de 1% da vantagem de Lula, que foi de 4.430.191 votos.

Com 100% das urnas apuradas, o TSE confirmou a reeleição do presidente Lula, (PT) com 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por sua vez, obteve 59.826.041 (48,21%).

Após a derrota, Flávio disse que pedirá a anulação da eleição, alegando "falta de isonomia" por causa da prorrogação. "É inexplicável ter acontecido o que aconteceu", afirmou o senador em pronunciamento na noite de domingo.

STF atua com celeridade

A decisão de Zanin atendeu a um pedido da Coligação Brasil Pronto Pra Mais, formada por PT, PCdoB e PV. O grupo reclamou da redução do transporte público coletivo em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, todos na Bahia, e pediu mais tempo para os eleitores chegarem às seções. A decisão saiu por volta das 17h e valeu para todo o país.

A campanha de Flávio também havia pedido prorrogação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas apenas para 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Segundo o PL, o acesso às seções foi prejudicado nestes locais pelas chuvas, alagamentos e interdições. Em nota, Zanin lembrou que as duas candidaturas relataram problemas para os eleitores chegarem aos locais de votação.

Quando a decisão foi divulgada, muitas seções já tinham encerrado os trabalhos e o TSE havia divulgado a apuração de 0,25% das urnas. Zanin esclareceu então que a prorrogação valia só para seções com urnas ainda abertas. O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, orientou que essas seções funcionassem até as 19h, em cumprimento à determinação judicial. A apuração ficou suspensa e foi retomada depois desse horário.

Resposta do TSE

Nunes Marques disse que nunca houve prorrogação de horário de votação na história do tribunal, mas ressaltou a confiança no processo eleitoral. Depois da apuração, o magistrado telefonou para os dois candidatos. Em nota, Nunes Marques afirmou ainda que as eleições de 2026 representam a “execução bem-sucedida de mais uma etapa da vida democrática e um marco na relação da Justiça Eleitoral com a sociedade”.

