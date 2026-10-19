Vorcaro ironizou cirurgia cerebral de Lula: 'Na traaaveeeee'

Investigações da PF identificaram conversas do banqueiro com seu sócio logo após internação de emergência enfrentada pelo presidente no hospital

Mensagens revelam que o banqueiro Daniel Vorcaro ironizou a cirurgia de emergência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Estado de Minas)

Mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mostram que o banqueiro escreveu “Na traaaveeeee” ao comentar com o sócio Augusto Lima a cirurgia de emergência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em dezembro de 2024. O procedimento foi realizado após Lula sofrer uma hemorragia intracraniana.

De acordo com o jornal O Globo, a mensagem foi enviada em 11 de dezembro, um dia depois de o presidente passar pela cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O conteúdo faz parte do material analisado pelos investigadores durante as apurações envolvendo o banqueiro.

Uma semana antes da mensagem, em 4 de dezembro de 2024, Vorcaro havia se reunido com Lula no Palácio do Planalto. O encontro ocorreu após tentativas do empresário de conseguir uma audiência com o presidente.

As conversas entre Vorcaro e Augusto Lima após a reunião indicam uma reação negativa do banqueiro em relação ao chefe do Executivo. O teor das mensagens também permite observar como Vorcaro se referiu ao presidente nos dias seguintes ao encontro.

Lula foi internado de emergência em 10 de dezembro de 2024, após exames identificarem uma hemorragia intracraniana decorrente de uma queda sofrida em outubro daquele ano. O presidente passou por uma cirurgia para drenar o hematoma.

O quadro exigiu atendimento imediato. Após o procedimento, Lula permaneceu sob cuidados médicos e teve evolução clínica favorável.