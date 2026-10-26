Lula e Flávio terminam empatados em uma cidade; Em outras cinco, distância foi de apenas um voto
Quase 200 cidades pelo Brasil tiveram diferença inferior a 100 votos entre os candidatos do PT e do PL
Publicado: 26/10/2026 às 15:29
Candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) vão disputar segundo turno (Fotos: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)
A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terminou com diferenças mínimas em cinco municípios brasileiros no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). Em três cidades, Lula venceu por apenas um voto. Nas outras duas, Flávio ficou à frente pela mesma margem.
Os municípios estão distribuídos entre Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Goiás. Os dados são da totalização da Justiça Eleitoral.
Veja onde a diferença foi de um voto
Apiacá (ES)
Lula: 2.366 votos
Flávio Bolsonaro: 2.365 votos
Altamira do Paraná (PR)
Lula: 1.334 votos
Flávio Bolsonaro: 1.333 votos
São João do Pau d'Alho (SP)
Lula: 769 votos
Flávio Bolsonaro: 768 votos
Nova Luzitânia (SP)
Flávio Bolsonaro: 1.039 votos
Lula: 1.038 votos
Anhanguera (GO)
Flávio Bolsonaro: 523 votos
Lula: 522 votos
Empate exato no Paraná
Além das cinco cidades decididas por um voto, a apuração registrou um empate absoluto em Marquinho, no Paraná.
Lula e Flávio receberam exatamente 1.530 votos cada, correspondentes a 50% dos votos válidos do município. Foram 3.060 votos válidos, além de 25 votos em branco e 42 nulos.
O resultado chama atenção porque Flávio havia vencido Lula no primeiro turno em Marquinho. Na ocasião, o candidato do PL recebeu 1.473 votos, contra 1.337 do petista, uma vantagem de 136 votos.
Quase 200 cidades tiveram diferença inferior a 100 votos
O levantamento dos resultados municipais mostra que os cinco municípios com diferença de um voto não foram casos isolados de disputa acirrada.
Ao todo, 196 cidades registraram diferença inferior a 100 votos entre Lula e Flávio no segundo turno. Apesar da proximidade em alguns municípios, o resultado nacional terminou com vantagem de milhões de votos para Lula, que foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro.
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