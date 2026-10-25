Eleições 2026: Lula vence em 183 dos 184 municípios de Pernambuco e em Fernando de Noronha; veja como foi a votação na sua cidade
Lula apenas foi derrotado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Lá, Flávio Bolsonario (PL), teve 53,59% dos votos válidos
Publicado: 25/10/2026 às 22:33
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda ato em Pernambuco na manhã desta sexta-feira (25) (Ricardo Stuckert)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito no segundo turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (25), venceu o candidato Flávio Bolsonaro (PL) em 183 das 184 cidades de Pernambuco. Em Fernando de Noronha, o petista também saiu vitorioso.
O levantamento tem como base os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após 100% das urnas apuradas. Ao todo, Lula recebeu 4.117.513 votos em Pernambuco, o equivalente a 69,20%, contra 1.832.554 de Flávio, que teve 30,80%. Brancos e nulos tiveram, respectivamente, 56.758 (0,93%) e 119.642 (1,95%).
Em quatro municípios, Lula obteve mais de 90% dos votos válidos. Foi o caso de Carnaubeira da Penha, no Sertão, onde o petista foi escolhido por 92,34% dos eleitores, a maior vitória em Pernambuco. Em seguida, aparecem Terra Nova (90,88%) e Inajá (90,30%), também no Sertão, e Caetés (90,01%), no Agreste.
Lula venceu nos cinco maiores colégios eleitorais do estado. No Recife, o presidente teve 61,27% dos votos, contra 38,73% de Flávio Bolsonaro. Já em Jaboatão e Olinda, na Região Metropolitana (RMR), a votação do petista foi de 60,57% e 63,15%, respectivamente. Fecham a lista Caruaru, no Agreste, onde Lula teve 59,60% dos votos, e Petrolina, no Sertão, com 67,61%.
Flávio Bolsonaro ganhou apenas em Santa Cruz do Capibaribe, cidade do polo têxtil do Agreste, repetindo o resultado do pai, Jair Bolsonaro, que liderou a votação na cidade em 2022. No município, o candidato teve 53,59%, ante 46,41% de Lula.
Confira abaixo a votação em cada município
Abreu e Lima - Lula: 62,43% | Flávio Bolsonaro: 37,57%
Afogados da Ingazeira - Lula: 77,88% | Flávio Bolsonaro: 22,12%
Afrânio - Lula: 72,56% | Flávio Bolsonaro: 27,44%
Agrestina - Lula: 75,46% | Flávio Bolsonaro: 24,54%
Água Preta - Lula: 77,51% | Flávio Bolsonaro: 22,49%
Águas Belas - Lula: 78,07% | Flávio Bolsonaro: 21,93%
Alagoinha - Lula: 87,06% | Flávio Bolsonaro: 12,94%
Aliança - Lula: 73,91% | Flávio Bolsonaro: 26,09%
Altinho - Lula: 77,78% | Flávio Bolsonaro: 22,22%
Amaraji - Lula: 71,37% | Flávio Bolsonaro: 28,63%
Angelim - Lula: 77,14% | Flávio Bolsonaro: 22,86%
Araçoiaba - Lula: 73,15% | Flávio Bolsonaro: 26,85%
Araripina - Lula: 76,87% | Flávio Bolsonaro: 23,13%
Arcoverde - Lula: 75,11% | Flávio Bolsonaro: 24,89%
Barra de Guabiraba - Lula: 65,74% | Flávio Bolsonaro: 34,26%
Barreiros - Lula: 68,6% | Flávio Bolsonaro: 31,4%
Belém de Maria - Lula: 74,69% | Flávio Bolsonaro: 25,31%
Belém do São Francisco - Lula: 84,43% | Flávio Bolsonaro: 15,57%
Belo Jardim - Lula: 70,5% | Flávio Bolsonaro: 29,5%
Betânia - Lula: 88,48% | Flávio Bolsonaro: 11,52%
Bezerros - Lula: 72,79% | Flávio Bolsonaro: 27,21%
Bodocó - Lula: 86,81% | Flávio Bolsonaro: 13,19%
Bom Conselho - Lula: 80,47% | Flávio Bolsonaro: 19,53%
Bom Jardim - Lula: 77,69% | Flávio Bolsonaro: 22,31%
Bonito - Lula: 68,21% | Flávio Bolsonaro: 31,79%
Brejão - Lula: 80,23% | Flávio Bolsonaro: 19,77%
Brejinho - Lula: 82,72% | Flávio Bolsonaro: 17,28%
Brejo da Madre de Deus - Lula: 67,27% | Flávio Bolsonaro: 32,73%
Buenos Aires - Lula: 78,2% | Flávio Bolsonaro: 21,8%
Buíque - Lula: 86,43% | Flávio Bolsonaro: 13,57%
Cabo de Santo Agostinho - Lula: 72,17% | Flávio Bolsonaro: 27,83%
Cabrobó - Lula: 83,3% | Flávio Bolsonaro: 16,7%
Cachoeirinha - Lula: 75,7% | Flávio Bolsonaro: 24,3%
Caetés - Lula: 90,01% | Flávio Bolsonaro: 9,99%
Calçado - Lula: 85,6% | Flávio Bolsonaro: 14,4%
Calumbi - Lula: 87,56% | Flávio Bolsonaro: 12,44%
Camaragibe - Lula: 60,51% | Flávio Bolsonaro: 39,49%
Camocim de São Félix - Lula: 71,96% | Flávio Bolsonaro: 28,04%
Camutanga - Lula: 71,8% | Flávio Bolsonaro: 28,2%
Canhotinho - Lula: 73,68% | Flávio Bolsonaro: 26,32%
Capoeiras - Lula: 86,71% | Flávio Bolsonaro: 13,29%
Carnaíba - Lula: 85,35% | Flávio Bolsonaro: 14,65%
Carnaubeira da Penha - Lula: 92,34% | Flávio Bolsonaro: 7,66%
Carpina - Lula: 59,41% | Flávio Bolsonaro: 40,59%
Caruaru - Lula: 59,6% | Flávio Bolsonaro: 40,4%
Casinhas - Lula: 81,78% | Flávio Bolsonaro: 18,22%
Catende - Lula: 75,5% | Flávio Bolsonaro: 24,5%
Cedro - Lula: 84,42% | Flávio Bolsonaro: 15,58%
Chã de Alegria - Lula: 72,53% | Flávio Bolsonaro: 27,47%
Chã Grande - Lula: 67,83% | Flávio Bolsonaro: 32,17%
Condado - Lula: 72,15% | Flávio Bolsonaro: 27,85%
Correntes - Lula: 81,52% | Flávio Bolsonaro: 18,48%
Cortês - Lula: 75,08% | Flávio Bolsonaro: 24,92%
Cumaru - Lula: 77,08% | Flávio Bolsonaro: 22,92%
Cupira - Lula: 66,82% | Flávio Bolsonaro: 33,18%
Custódia - Lula: 85,48% | Flávio Bolsonaro: 14,52%
Dormentes - Lula: 74,87% | Flávio Bolsonaro: 25,13%
Escada - Lula: 73,19% | Flávio Bolsonaro: 26,81%
Exu - Lula: 84,96% | Flávio Bolsonaro: 15,04%
Feira Nova - Lula: 68,12% | Flávio Bolsonaro: 31,88%
Fernando de Noronha - Lula: 56,14% | Flávio Bolsonaro: 43,86%
Ferreiros - Lula: 73,83% | Flávio Bolsonaro: 26,17%
Flores - Lula: 85,48% | Flávio Bolsonaro: 14,52%
Floresta - Lula: 85,73% | Flávio Bolsonaro: 14,27%
Frei Miguelinho - Lula: 70,91% | Flávio Bolsonaro: 29,09%
Gameleira - Lula: 71,61% | Flávio Bolsonaro: 28,39%
Garanhuns - Lula: 74,71% | Flávio Bolsonaro: 25,29%
Glória do Goitá - Lula: 76,1% | Flávio Bolsonaro: 23,9%
Goiana - Lula: 66,65% | Flávio Bolsonaro: 33,35%
Granito - Lula: 83,32% | Flávio Bolsonaro: 16,68%
Gravatá - Lula: 64,93% | Flávio Bolsonaro: 35,07%
Iati - Lula: 85,53% | Flávio Bolsonaro: 14,47%
Ibimirim - Lula: 88,3% | Flávio Bolsonaro: 11,7%
Ibirajuba - Lula: 79,08% | Flávio Bolsonaro: 20,92%
Igarassu - Lula: 67,45% | Flávio Bolsonaro: 32,55%
Iguaracy - Lula: 84,25% | Flávio Bolsonaro: 15,75%
Ilha de Itamaracá - Lula: 75,56% | Flávio Bolsonaro: 24,44%
Inajá - Lula: 90,3% | Flávio Bolsonaro: 9,7%
Ingazeira - Lula: 87,17% | Flávio Bolsonaro: 12,83%
Ipojuca - Lula: 74,64% | Flávio Bolsonaro: 25,36%
Ipubi - Lula: 78,38% | Flávio Bolsonaro: 21,62%
Itacuruba - Lula: 88,18% | Flávio Bolsonaro: 11,82%
Itaíba - Lula: 82,73% | Flávio Bolsonaro: 17,27%
Itambé - Lula: 72,75% | Flávio Bolsonaro: 27,25%
Itapetim - Lula: 81,37% | Flávio Bolsonaro: 18,63%
Itapissuma - Lula: 73% | Flávio Bolsonaro: 27%
Itaquitinga - Lula: 71,2% | Flávio Bolsonaro: 28,8%
Jaboatão dos Guararapes - Lula: 60,57% | Flávio Bolsonaro: 39,43%
Jaqueira - Lula: 75,07% | Flávio Bolsonaro: 24,93%
Jataúba - Lula: 78,84% | Flávio Bolsonaro: 21,16%
Jatobá - Lula: 86,24% | Flávio Bolsonaro: 13,76%
João Alfredo - Lula: 78,64% | Flávio Bolsonaro: 21,36%
Joaquim Nabuco - Lula: 73,55% | Flávio Bolsonaro: 26,45%
Jucati - Lula: 84,47% | Flávio Bolsonaro: 15,53%
Jupi - Lula: 83,02% | Flávio Bolsonaro: 16,98%
Jurema - Lula: 79,57% | Flávio Bolsonaro: 20,43%
Lagoa de Itaenga - Lula: 71,21% | Flávio Bolsonaro: 28,79%
Lagoa do Carro - Lula: 71,39% | Flávio Bolsonaro: 28,61%
Lagoa do Ouro - Lula: 84,63% | Flávio Bolsonaro: 15,37%
Lagoa dos Gatos - Lula: 79,88% | Flávio Bolsonaro: 20,12%
Lagoa Grande - Lula: 79,64% | Flávio Bolsonaro: 20,36%
Lajedo - Lula: 69,71% | Flávio Bolsonaro: 30,29%
Limoeiro - Lula: 73,95% | Flávio Bolsonaro: 26,05%
Macaparana - Lula: 68,34% | Flávio Bolsonaro: 31,66%
Machados - Lula: 77,2% | Flávio Bolsonaro: 22,8%
Manari - Lula: 88,82% | Flávio Bolsonaro: 11,18%
Maraial - Lula: 72,23% | Flávio Bolsonaro: 27,77%
Mirandiba - Lula: 82,18% | Flávio Bolsonaro: 17,82%
Moreilândia - Lula: 87,16% | Flávio Bolsonaro: 12,84%
Moreno - Lula: 69,12% | Flávio Bolsonaro: 30,88%
Nazaré da Mata - Lula: 67,73% | Flávio Bolsonaro: 32,27%
Olinda - Lula: 63,15% | Flávio Bolsonaro: 36,85%
Orobó - Lula: 81,24% | Flávio Bolsonaro: 18,76%
Orocó - Lula: 80,97% | Flávio Bolsonaro: 19,03%
Ouricuri - Lula: 84,46% | Flávio Bolsonaro: 15,54%
Palmares - Lula: 72,68% | Flávio Bolsonaro: 27,32%
Palmeirina - Lula: 82,86% | Flávio Bolsonaro: 17,14%
Panelas - Lula: 77,56% | Flávio Bolsonaro: 22,44%
Paranatama - Lula: 84,23% | Flávio Bolsonaro: 15,77%
Parnamirim - Lula: 89,44% | Flávio Bolsonaro: 10,56%
Passira - Lula: 75,96% | Flávio Bolsonaro: 24,04%
Paudalho - Lula: 64,47% | Flávio Bolsonaro: 35,53%
Paulista - Lula: 62,4% | Flávio Bolsonaro: 37,6%
Pedra - Lula: 82,35% | Flávio Bolsonaro: 17,65%
Pesqueira - Lula: 82,75% | Flávio Bolsonaro: 17,25%
Petrolândia - Lula: 80,07% | Flávio Bolsonaro: 19,93%
Petrolina - Lula: 67,61% | Flávio Bolsonaro: 32,39%
Poção - Lula: 83,26% | Flávio Bolsonaro: 16,74%
Pombos - Lula: 66,34% | Flávio Bolsonaro: 33,66%
Primavera - Lula: 73,87% | Flávio Bolsonaro: 26,13%
Quipapá - Lula: 82,16% | Flávio Bolsonaro: 17,84%
Quixaba - Lula: 88,59% | Flávio Bolsonaro: 11,41%
Recife - Lula: 61,27% | Flávio Bolsonaro: 38,73%
Riacho das Almas - Lula: 69,93% | Flávio Bolsonaro: 30,07%
Ribeirão - Lula: 72,59% | Flávio Bolsonaro: 27,41%
Rio Formoso - Lula: 74,55% | Flávio Bolsonaro: 25,45%
Sairé - Lula: 69,71% | Flávio Bolsonaro: 30,29%
Salgadinho - Lula: 77,67% | Flávio Bolsonaro: 22,33%
Salgueiro - Lula: 79,48% | Flávio Bolsonaro: 20,52%
Saloá - Lula: 86,48% | Flávio Bolsonaro: 13,52%
Sanharó - Lula: 79,22% | Flávio Bolsonaro: 20,78%
Santa Cruz - Lula: 84,42% | Flávio Bolsonaro: 15,58%
Santa Cruz da Baixa Verde - Lula: 82,34% | Flávio Bolsonaro: 17,66%
Santa Cruz do Capibaribe - Lula: 46,41% | Flávio Bolsonaro: 53,59%
Santa Filomena - Lula: 84,27% | Flávio Bolsonaro: 15,73%
Santa Maria da Boa Vista - Lula: 79,94% | Flávio Bolsonaro: 20,06%
Santa Maria do Cambucá - Lula: 70,9% | Flávio Bolsonaro: 29,1%
Santa Terezinha - Lula: 81,58% | Flávio Bolsonaro: 18,42%
São Benedito do Sul - Lula: 79,57% | Flávio Bolsonaro: 20,43%
São Bento do Una - Lula: 75,89% | Flávio Bolsonaro: 24,11%
São Caitano - Lula: 77,87% | Flávio Bolsonaro: 22,13%
São João - Lula: 85,68% | Flávio Bolsonaro: 14,32%
São Joaquim do Monte - Lula: 74,1% | Flávio Bolsonaro: 25,9%
São José da Coroa Grande - Lula: 63,14% | Flávio Bolsonaro: 36,86%
São José do Belmonte - Lula: 85,27% | Flávio Bolsonaro: 14,73%
São José do Egito - Lula: 79,45% | Flávio Bolsonaro: 20,55%
São Lourenço da Mata - Lula: 66% | Flávio Bolsonaro: 34%
São Vicente Férrer - Lula: 75,47% | Flávio Bolsonaro: 24,53%
Serra Talhada - Lula: 76,29% | Flávio Bolsonaro: 23,71%
Serrita - Lula: 86,41% | Flávio Bolsonaro: 13,59%
Sertânia - Lula: 85,61% | Flávio Bolsonaro: 14,39%
Sirinhaém - Lula: 69,92% | Flávio Bolsonaro: 30,08%
Solidão - Lula: 86,93% | Flávio Bolsonaro: 13,07%
Surubim - Lula: 68,36% | Flávio Bolsonaro: 31,64%
Tabira - Lula: 79,08% | Flávio Bolsonaro: 20,92%
Tacaimbó - Lula: 75,39% | Flávio Bolsonaro: 24,61%
Tacaratu - Lula: 86,85% | Flávio Bolsonaro: 13,15%
Tamandaré - Lula: 68,9% | Flávio Bolsonaro: 31,1%
Taquaritinga do Norte - Lula: 55,3% | Flávio Bolsonaro: 44,7%
Terezinha - Lula: 81,9% | Flávio Bolsonaro: 18,1%
Terra Nova - Lula: 90,88% | Flávio Bolsonaro: 9,12%
Timbaúba - Lula: 70,03% | Flávio Bolsonaro: 29,97%
Toritama - Lula: 55,02% | Flávio Bolsonaro: 44,98%
Tracunhaém - Lula: 73,04% | Flávio Bolsonaro: 26,96%
Trindade - Lula: 71,91% | Flávio Bolsonaro: 28,09%
Triunfo - Lula: 82,61% | Flávio Bolsonaro: 17,39%
Tupanatinga - Lula: 81,93% | Flávio Bolsonaro: 18,07%
Tuparetama - Lula: 85,19% | Flávio Bolsonaro: 14,81%
Venturosa - Lula: 80,39% | Flávio Bolsonaro: 19,61%
Verdejante - Lula: 87,16% | Flávio Bolsonaro: 12,84%
Vertente do Lério - Lula: 79,15% | Flávio Bolsonaro: 20,85%
Vertentes - Lula: 69,79% | Flávio Bolsonaro: 30,21%
Vicência - Lula: 70,4% | Flávio Bolsonaro: 29,6%
Vitória de Santo Antão - Lula: 61,57% | Flávio Bolsonaro: 38,43%
Xexéu - Lula: 74,59% | Flávio Bolsonaro: 25,41%