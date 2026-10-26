Pernambuco registra redução na abstenção no segundo turno da eleição para presidente

Ao todo, o estado contabilizou 15,18% de não comparecimento às urnas, o que representa uma queda de cerca de 3% em relação ao primeiro turno

Votação no Recife no último domingo (25) (Karol Rodrigues/DP Foto)

Pernambuco registrou redução no índice de abstenção no segundo turno, realizado no último domingo (25). Ao todo, o estado contabilizou 15,18% de não comparecimento às urnas, o que representa uma queda de cerca de 3% em relação ao primeiro turno, em 4 de outubro, quando a abstenção foi de 18,17% (1,3 milhão).

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Pernambuco tem 7,2 milhões de eleitores aptos a votar e mais de seis milhões compareceram às urnas no domingo. No estado, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu 69,20% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 30,80%.

Maiores colégios eleitorais do estado

Em Pernambuco, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão, possuem, respectivamente, os maiores colégios eleitorais do estado, conforme levantamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE).

Na capital pernambucana, o índice de não comparecimento recuou de 15,9% no primeiro turno para 13,6% no segundo (167,3 mil eleitores). O Recife possui 1,2 milhão de eleitores aptos, segundo o TRE-PE. Em Jaboatão dos Guararapes, que conta com 498,5 mil eleitores aptos, a abstenção caiu de 20,75% no primeiro turno, quando liderou o ranking de faltas entre os cinco maiores colégios do estado, para 17,79% (88.677 eleitores) no último domingo.

Olinda, com 301,7 mil eleitores aptos, também registrou diminuição no índice de abstenção neste segundo turno, passando de 15,0% para 12,6% (38.009 mil eleitores). Já em Caruaru, o quantitativo de abstenção passou de 14,94%, registrado no dia 4 de outubro, para 11,53% (29.440 mil eleitores).

Petrolina, liderada pelo grupo político da família Coelho, que apoiou a candidatura de Flávio Bolsonaro, registrou redução de cerca de 4% no número de abstenções. No primeiro turno, o município do Sertão de Pernambuco registrou 18,1% de abstenção.

Enquanto no último domingo (25), o índice foi de 14,5%. Ao todo, a cidade possui 249.120 mil eleitores aptos a votar.

Panorama nacional

Nacionalmente, o segundo turno também registrou uma menor porcentagem de abstenção, saindo de 21,08% para 19,2%, sendo o Nordeste a região com as menores taxas de abstenção do país. O Norte obteve o maior índice de não comparecimento às urnas no último domingo (25).

Além disso, de acordo com o TSE, os estados que lideraram a redução de abstenção foram, respectivamente, Bahia, Pernambuco e São Paulo.







