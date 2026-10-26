Após derrota, deputados federais pedem apreensão de passaporte de Flávio Bolsonaro

Pedidos foram feitos por Duda Salabert, Otoni de Paula e Rogério Correia. Já o vereador de Cotia (SP), Alexandre Frota, acionou o STF

Flávio Bolsonaro é o centro de investigação da PF por ser "usuário maste" de conta bancária de empresa ligada a banqueiro (Mauro Pimentel/AFP)

Três deputados federais pediram a apreensão do passaporte do ex-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). Duda Salabert (Psol), Otoni de Paula (PSD-RJ) e Rogério Correia (PT) argumentam que Flávio, derrotado no segundo turno pelo presidente Lula (PT) pode deixar o Brasil para não enfrentar as acusações contra ele.

Ex-aliado de Flávio, Otoni de Paula, que é pastor evangélico, afirmou que protocolou uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR). "Eu acabei de protocolar com os meus advogados uma representação à Procuradoria-Geral da República, uma tutela cautelar de urgência. Notícias de fatos e requerimentos de providência judicial imediata. É a proibição de saída do país e entrega do passaporte e diligências essenciais contra o sr. Flávio Bolsonaro. Ele não vai fugir do país, porque o negão aqui não deixou e não vai deixar. (...) Miliciano, os seus esquemas com o Vorcaro, vai ter que pagar aqui (no Brasil)", afirmou.

Já Correia afirmou em vídeos nas redes sociais que denunciou "a campanha inteira, as falcatruas e a corrupção de Flávio Bolsonaro e da família dele". "Olha: Vorcaro, R$ 72 milhões que ele recebeu no fundo Havengate, pediu R$ 134 milhões, foi o Bolsomaster, roubo de aposentados do INSS, roubos de Bitcoin, que nós vimos lavagem dinheiro, Willer Tomaz, que até casa, mansão e ilha, ele roubou do Brasil e do nosso jogador Richarlison. Foram roubos, roubos e roubos, vamos reter [o passaporte], porque ele vai tentar fugir. É o fim da família Bolsonaro. É a vitória de Lula", disse.

Duda Salabert (PDT-MG) declarou, nesta segunda-feira (26), ter solicitado à Justiça a apreensão do passaporte de Flávio. "O próximo passo desse bandido é tentar fugir do Brasil para não enfrentar os vários inquéritos em seu nome. Precisa ser preso logo", escreveu Duda em publicação na rede social X.

O pedido ocorre após Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, ter afirmado em entrevista ao podcast americano Louder with Crowder, na última sexta-feira (23), que poderia apoiar a saída do senador do Brasil em caso de derrota eleitoral. Na ocasião, Eduardo disse que, se o irmão não vencesse a disputa, consideraria apoiar sua ida para o exterior. A declaração, contudo, não confirma a existência de um plano concreto de viagem ou fuga.

Na publicação desta segunda-feira, Duda também fez referência a Eduardo, que está nos Estados Unidos. "Não podemos permitir que ele se junte ao irmão nos EUA para tramar contra a soberania nacional!", registrou a parlamentar.

Segundo a assessoria da deputada, a solicitação foi encaminhada por sua equipe jurídica com o objetivo de impedir uma eventual saída de Flávio do país enquanto os fatos são apurados. O material divulgado por Duda Salabert não identifica o órgão judicial ao qual o pedido foi apresentado, tampouco o processo em que a medida seria analisada.

Ação de Alexandre Frota no STF

Além da deputada, o vereador da cidade de Cotia (Grande São Paulo), Alexandre Frota, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (26), para solicitar a apreensão do passaporte do senador.

Frota encaminhou o pedido ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, sustentando que a medida seria necessária para evitar uma possível fuga de Flávio Bolsonaro.

No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, o vereador argumenta que a restrição de viagens preservaria o andamento dos processos judiciais envolvendo o parlamentar e garantiria o cumprimento de eventuais decisões da Justiça.