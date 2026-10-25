PT pede ao TSE extensão do horário de votação em Pernambuco e mais nove estados

O pedido é que o encerramento da votação nesses locais passe das 17h para as 19h deste domingo (25)

(Foto: Nelson Júnior/TSE)

A coligação Brasil Pronto Pra Mais, do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a extensão do horário de votação nos estados do Piauí, Paraíba, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Roraima devido a problemas no deslocamento de eleitores até o local de votação. O pedido é que o encerramento da votação nesses locais passe das 17h para as 19h deste domingo (25).

"Subsidiariamente, a determinação a todos os juízos eleitorais das localidades afetadas para que, às 17h, as senhas previstas no art. 153 do Código Eleitoral sejam distribuídas a todos os eleitores presentes no local de votação, inclusive nas áreas externas e no acesso ao prédio", diz a petição.

A campanha de Lula já havia pedido ao TSE a prorrogação da votação em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, três dos maiores colégios eleitorais da Bahia. O motivo é a redução na frota de ônibus em funcionamento dos municípios, o que prejudica o deslocamento de eleitores.

O Procon da Bahia identificou 544 ônibus parados, mas aptos a operar, em garagens de empresas de transporte público em Salvador neste domingo.

Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o poder público tem a obrigação de fornecer transporte gratuito no dia das eleições. Também proibiu que os municípios reduzam a oferta de transporte coletivo.

A coligação ainda pede que seja determinado à Polícia Federal (PF) e às demais autoridades policiais para que "efetuem a prisão em flagrante dos responsáveis pelo embaraço ao exercício do sufrágio".

No início da tarde, o presidente do TSE, Kássio Nunes Marques, não descartou a possibilidade de estender o horário de votação em meio à redução na oferta de ônibus em três municípios da Bahia neste domingo. Questionado por jornalistas sobre o tema, o ministro afirmou que é preciso "se debruçar e detectar qual é o nível de problema que está acontecendo na Bahia" e disse que o órgão estava aguardando o relatório.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Foi decretada pelo TRE-BA hoje ainda a prisão em flagrante do secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, em razão do descumprimento da determinação judicial que previa a liberação integral das frotas do transporte público.

De acordo com informações do Procon-BA, 370 ônibus estavam parados nas garagens da OT Trans e Integra Plataforma nos bairros localizados na região do subúrbio e na Avenida Barros Reis.

De acordo com o prefeito Bruno Reis (União Brasil), houve atraso na liberação de veículos por esses estarem com adesivos do número 13, do PT. O gestou afirmou que o secretário está em Paris. O mandado, até o momento, portanto, ainda não foi cumprido.



