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TRE-PE: 64 urnas foram substituídas em Pernambuco até 14h deste domingo (25)

O número, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, representa cerca de 0,30% do total de urnas utilizadas no estado

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/10/2026 às 15:23

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Urna eleitoral/José Cruz/Agência Brasil

Urna eleitoral (José Cruz/Agência Brasil)

Pernambuco registrou 64 urnas substituídas até as 14h deste domingo (25), de acordo com o terceiro balanço do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). O número, segundo o Tribunal, representa cerca de 0,30% do total de urnas utilizadas no estado. No levantamento anterior, o TRE-PE havia divulgado que 40 urnas precisaram ser trocadas na manhã de hoje. 

Ainda segundo o TRE-PE, Recife e Caruaru, no Agreste, registraram o maior quantitativo de substituições de urnas eletrônicas, com oito em cada. Em seguida estão o Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, com três substituições cada.

Confira a lista completa:

  • Caruaru: 8
  • Recife: 8
  • Cabo De Santo Agostinho: 3
  • Jaboatão Dos Guararapes: 3
  • Olinda: 3
  • Joaquim Nabuco: 2
  • Sanharó: 2
  • São Bento Do Una: 2
  • Toritama: 2
  • Agrestina: 1
  • Águas Belas: 1
  • Belo Jardim: 1
  • Bezerros: 1
  • Bom Conselho: 1
  • Bom Jardim: 1
  • Brejo Da Madre De Deus: 1
  • Caetés: 1
  • Carnaubeira Da Penha: 1
  • Carpina: 1
  • Gameleira: 1
  • Garanhuns: 1
  • Goiana: 1
  • Ibimirim: 1
  • Ibirajuba: 1
  • Igarassu: 1
  • Itaquitinga: 1
  • João Alfredo: 1
  • Jupi: 1
  • Lajedo: 1
  • Moreno: 1
  • Paudalho: 1
  • Riacho Das Almas: 1
  • Rio Formoso: 1
  • Saloá: 1
  • Santa Maria Da Boa Vista: 1
  • São Benedito Do Sul: 1
  • São Caitano: 1
  • Tacaimbó: 1
  • Tacaratu: 1
  • Tamandaré: 1

Atendimento a eleitores

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) também informa que realizou, até as 14h deste domingo, por meio dos canais oficiais, 7.559 consultas, entre chamadas de voz e acessos ao chat Julia. O Disque Eleitor recebeu 1.649 chamadas de voz, o Julia/site, teve 749 acessos, o Julia/Telegram, 778, e o Julia/Whatsapp, 4.383.

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balanço , eleições , TRE , urnas
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