TRE-PE: 64 urnas foram substituídas em Pernambuco até 14h deste domingo (25)

O número, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, representa cerca de 0,30% do total de urnas utilizadas no estado

Urna eleitoral (José Cruz/Agência Brasil)

Pernambuco registrou 64 urnas substituídas até as 14h deste domingo (25), de acordo com o terceiro balanço do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). O número, segundo o Tribunal, representa cerca de 0,30% do total de urnas utilizadas no estado. No levantamento anterior, o TRE-PE havia divulgado que 40 urnas precisaram ser trocadas na manhã de hoje.

Ainda segundo o TRE-PE, Recife e Caruaru, no Agreste, registraram o maior quantitativo de substituições de urnas eletrônicas, com oito em cada. Em seguida estão o Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, com três substituições cada.



Confira a lista completa:

Caruaru: 8

Recife: 8

Cabo De Santo Agostinho: 3

Jaboatão Dos Guararapes: 3

Olinda: 3

Joaquim Nabuco: 2

Sanharó: 2

São Bento Do Una: 2

Toritama: 2

Agrestina: 1

Águas Belas: 1

Belo Jardim: 1

Bezerros: 1

Bom Conselho: 1

Bom Jardim: 1

Brejo Da Madre De Deus: 1

Caetés: 1

Carnaubeira Da Penha: 1

Carpina: 1

Gameleira: 1

Garanhuns: 1

Goiana: 1

Ibimirim: 1

Ibirajuba: 1

Igarassu: 1

Itaquitinga: 1

João Alfredo: 1

Jupi: 1

Lajedo: 1

Moreno: 1

Paudalho: 1

Riacho Das Almas: 1

Rio Formoso: 1

Saloá: 1

Santa Maria Da Boa Vista: 1

São Benedito Do Sul: 1

São Caitano: 1

Tacaimbó: 1

Tacaratu: 1

Tamandaré: 1



Atendimento a eleitores

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) também informa que realizou, até as 14h deste domingo, por meio dos canais oficiais, 7.559 consultas, entre chamadas de voz e acessos ao chat Julia. O Disque Eleitor recebeu 1.649 chamadas de voz, o Julia/site, teve 749 acessos, o Julia/Telegram, 778, e o Julia/Whatsapp, 4.383.