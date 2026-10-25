TRE-PE: 64 urnas foram substituídas em Pernambuco até 14h deste domingo (25)
O número, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, representa cerca de 0,30% do total de urnas utilizadas no estado
Publicado: 25/10/2026 às 15:23
Urna eleitoral (José Cruz/Agência Brasil)
Pernambuco registrou 64 urnas substituídas até as 14h deste domingo (25), de acordo com o terceiro balanço do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). O número, segundo o Tribunal, representa cerca de 0,30% do total de urnas utilizadas no estado. No levantamento anterior, o TRE-PE havia divulgado que 40 urnas precisaram ser trocadas na manhã de hoje.
Ainda segundo o TRE-PE, Recife e Caruaru, no Agreste, registraram o maior quantitativo de substituições de urnas eletrônicas, com oito em cada. Em seguida estão o Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, com três substituições cada.
Confira a lista completa:
- Caruaru: 8
- Recife: 8
- Cabo De Santo Agostinho: 3
- Jaboatão Dos Guararapes: 3
- Olinda: 3
- Joaquim Nabuco: 2
- Sanharó: 2
- São Bento Do Una: 2
- Toritama: 2
- Agrestina: 1
- Águas Belas: 1
- Belo Jardim: 1
- Bezerros: 1
- Bom Conselho: 1
- Bom Jardim: 1
- Brejo Da Madre De Deus: 1
- Caetés: 1
- Carnaubeira Da Penha: 1
- Carpina: 1
- Gameleira: 1
- Garanhuns: 1
- Goiana: 1
- Ibimirim: 1
- Ibirajuba: 1
- Igarassu: 1
- Itaquitinga: 1
- João Alfredo: 1
- Jupi: 1
- Lajedo: 1
- Moreno: 1
- Paudalho: 1
- Riacho Das Almas: 1
- Rio Formoso: 1
- Saloá: 1
- Santa Maria Da Boa Vista: 1
- São Benedito Do Sul: 1
- São Caitano: 1
- Tacaimbó: 1
- Tacaratu: 1
- Tamandaré: 1
Atendimento a eleitores
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) também informa que realizou, até as 14h deste domingo, por meio dos canais oficiais, 7.559 consultas, entre chamadas de voz e acessos ao chat Julia. O Disque Eleitor recebeu 1.649 chamadas de voz, o Julia/site, teve 749 acessos, o Julia/Telegram, 778, e o Julia/Whatsapp, 4.383.