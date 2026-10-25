TRE-BA determina prisão de secretário de Mobilidade de Salvador por retenção de ônibus

O presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer, ordenou "imediata prisão em flagrante delito do Secretário Municipal de Mobilidade de Salvador (SEMOB) Pablo Souza"

O presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer, ordenou "imediata prisão em flagrante delito do Secretário Municipal de Mobilidade de Salvador (SEMOB) Pablo Souza". (Valter Pontes/Secom e Reprodução/Semob)

No início da tarde deste domingo (25), o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) ordenou que a Polícia Federal prenda o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza. A determinação ocorre após a Federação Brasil da Esperança (formada pelos partidos PT, PCdoB e PV) solicitar a prisão do gestor sob a acusação de dificultar a circulação de ônibus na capital baiana durante o segundo turno das eleições presidenciais.

"Proceda a Polícia Federal à imediata prisão em flagrante delito do Secretário Municipal de Mobilidade de Salvador (SEMOB) Pablo Souza, atribuindo a esta decisão força de mandado", diz trecho da decisão proferida pelo presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer.

A coligação formalizou a denúncia após constatar a redução na oferta do transporte coletivo ao longo deste domingo. Ao menos 75 ônibus da frota de transporte público de Salvador foram impedidos de circular. O bloqueio ocorreu após sindicalistas aplicarem material de propaganda do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos veículos, segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

A retenção dos coletivos tem gerado reclamações de passageiros nas ruas, nas estações de transbordo e na internet. Até o momento, não há informações sobre o total de pessoas prejudicadas pela interrupção das saídas dos ônibus da garagem.

O desembargador Maurício Kertzman Szporer determinou também o restabelecimento imediato da frota integral na capital baiana. A decisão do magistrado prevê multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento da ordem pelo município, pelas empresas concessionárias do sistema de transporte e pela própria Semob.

O que diz a Semob

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) afirma que a operação está sendo normalizada gradualmente após negociação entre equipes da pasta e representantes sindicais.

O órgão municipal informou ainda que o secretário da pasta, Pablo Souza, determinou que nenhum veículo seja retido. A orientação oficial é priorizar a circulação da frota e garantir o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.