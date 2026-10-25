Lula denuncia falta de transporte e pede votação estendida: "Não vamos aceitar banditismo"

Lula cumprimenta apoiadores em frente ao local de votação, em São Bernardo do Campo, neste domingo (Foto: JUAN BARRETO / AFP)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teceu duras críticas aos problemas na oferta de transporte público neste domingo (25), durante o período de votação do segundo turno eleitoral. Em entrevista coletiva, o petista argumentou que possui um histórico extenso de participações em disputas eleitorais, mas os episódios ocorridos no pleito deste ano seriam algo inédito e classificado por ele como “abomináveis”.

“Aqui em São Paulo, quase 40% dos ônibus foram retirados de circulação. Na Bahia, foram retirados ônibus de circulação e vários estados. São Paulo, Salvador, Petrópolis, Teresina, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Recife, Maceió, João Pessoa, e no Pará, até as balsas pararam de circular”, denunciou.

Em fala direcionada aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e Kassio Nunes Marques, que liderou preside atualmente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula cobrou que os eleitores prejudicados por atrasos de ônibus tenham a oportunidade de votar e pediu que o prazo para encerramento da votação, previsto para as 17h, seja ampliado nos locais afetados.

“Ninguém pode desistir de votar porque algum empresário sacana ou algum prefeito mal caráter, bandido, tentou evitar que o povo vote. O que eu quero pedir é que o povo não desista de votar”, disse. Lula também comentou sobre o pedido de prisão do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), feito pela Justiça Eleitoral da Bahia, e afirmou que o gestor municipal ainda não foi detido porque está em Paris no momento, mas a ordem deve ser cumprida no seu retorno ao país.

O petista também afirmou que episódios como o ocorrido em 2022, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou uma operação no dia da votação do segundo turno, não serão mais tolerados. “Não vamos aceitar banditismo, mau caratismo, nem de prefeito, nem de governador e nem de empresário. Essas pessoas precisam aprender a respeitar a democracia nesse país. Quem está falando é uma pessoa que já disputou muita eleição e já respeitou muitos resultados”, declarou.