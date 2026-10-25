Balanço: Pernambuco registra 88 ocorrências durante o 2º turno, diz SDS

De acordo com a pasta, a maioria dos registros é no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes

Seção eleitoral no Recife neste domingo (25) (Karol Rodrigues/DP Foto)

Pernambuco registrou 88 ocorrências entre a meia-noite e às 11h30 deste domingo (25), segundo o primeiro balanço divulgado pela Secretaria de Defesa Social (SDS). De acordo com a pasta, a maioria dos registros é no Recife (39). Em seguida estão os municípios de Olinda, com 16, e Jaboatão dos Guararapes, com 10.

Ainda conforme levantamento da SDS, sete ocorrências estão relacionadas ao uso de som ou à promoção de comícios e carreatas, cinco averiguações e cinco casos de perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Além disso, foram contabilizadas quatro abordagens a pessoas em atitude suspeita, quatro ocorrências envolvendo a inutilização, alteração ou perturbação de propaganda eleitoral, três casos de boca de urna e um de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral.

“Estamos acompanhando as eleições em todo o Estado, com as forças de segurança mobilizadas e atuando de forma integrada para garantir que os pernambucanos possam exercer seu direito ao voto com tranquilidade. Nosso trabalho segue ao longo de todo o dia”, disse o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho.







