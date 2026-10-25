Ao menos 75 ônibus são impedidos de circular em Salvador (BA) após adesivação de frotas

No início da tarde deste domingo (25), o TRE-BA ordenou que a Polícia Federal prenda o secretário de Mobilidade de Salvador, Pedro Souza, sob a acusação de dificultar a circulação de ônibus na capital baiana

O bloqueio ocorreu após sindicalistas aplicarem material de propaganda do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nos veículos, segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). (Reprodução/Semob)

Ao menos 75 ônibus da frota de transporte público de Salvador, na Bahia, foram impedidos de circular neste domingo (25), dia do 2º turno das eleições. O bloqueio ocorreu após sindicalistas aplicarem material de propaganda do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nos veículos, segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

A retenção dos coletivos tem gerado reclamações de passageiros nas ruas, nas estações de transbordo e na internet. Até o momento, não há informações sobre o total de pessoas prejudicadas pela interrupção das saídas dos ônibus da garagem.











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O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou o restabelecimento imediato da frota integral na capital baiana. A decisão do magistrado prevê multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento da ordem pelo Município, pelas empresas concessionárias do sistema de transporte e pela própria Secretaria Municipal de Mobilidade.

"Fixo o prazo improrrogável de 1 (uma) hora, a contar da notificação desta decisão, para que os representados comprovem nos autos a circulação integral da frota em conformidade com o plano operacional de dias úteis, sob pena de imposição de multa horária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo descumprimento, a incidir de forma solidária em desfavor do Município de Salvador, do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e das empresas concessionárias operadoras", diz trecho da decisão.

O que diz a Semob

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) afirma que a operação está sendo normalizada gradualmente após negociação entre equipes da pasta e representantes sindicais.

O órgão municipal informou ainda que o secretário da pasta, Pablo Souza, determinou que nenhum veículo seja retido. A orientação oficial é priorizar a circulação da frota e garantir o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

TRE-BA decreta prisão do secretário de Mobilidade de Salvador

No início da tarde deste domingo (25), o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ordenou que a Polícia Federal prenda o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza.

A determinação ocorre após a Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, solicitar a prisão do gestor sob a acusação de dificultar a circulação de ônibus na capital baiana durante o segundo turno das eleições presidenciais. A coligação formalizou a denúncia após constatar a redução na oferta de transporte coletivo ao longo deste domingo.

O secretário Pablo Souza não se pronunciou sobre a decisão até o momento.

Com informações do G1 e da Folha de S.Paulo.