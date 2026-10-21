Quaest: medo de volta dos Bolsonaro é maior que o da reeleição de Lula pela 1ª vez desde agosto

Ao todo, 44% responderam temer mais a eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL), enquanto 42% temem mais a vitória de Lula

Flávio Bolsonaro e Lula se enfrentam no segundo turno da disputa presidencial (Daniel Ramalho/AFP e Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21), mostra que o medo do retorno da família Bolsonaro ao poder entre os eleitores superou pela primeira vez o temor de mais um mandato do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desde agosto. Conforme o levantamento, 44% responderam temer mais a eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL), enquanto 42% temem mais a vitória de Lula.

Na última pesquisa do instituto, divulgada em 14 de outubro, 43% responderam que temiam mais a volta dos Bolsonaro, mesmo porcentual que disse temer mais a reeleição de Lula.

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira foi a primeira desde o dia 14 de agosto que mostrou o temor do retorno da família Bolsonaro numericamente à frente do medo de uma reeleição de Lula. Na oportunidade, 45% disseram temer mais a eleição de Flávio, contra 41% que temiam a reeleição de Lula.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo, 18.

No recorte entre eleitores que são beneficiários do programa Bolsa Família, 63% disseram temer o retorno da família Bolsonaro ante 58% na pesquisa da semana passada. Neste grupo, 23% respondeu que teme mais a permanência de Lula no poder, ante 29% no levantamento anterior, de 14 de outubro.