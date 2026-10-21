Quaest: Flávio Bolsonaro e Lula empatam em 40% na pesquisa espontânea

Percentual de quem diz que irá votar em branco, nulo ou não irão votar chega a 6% e indecisos, a 14%

Flávio Bolsonaro e Lula (NELSON ALMEIDA / AFP)

A pesquisa Quaest sobre o segundo turno das eleições divulgada nesta quarta-feira (21) aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão em empate numérico na pesquisa espontânea, em que os eleitores respondem sem terem acesso a uma lista de candidatos. Ambos aparecem com 40%.

A última pesquisa divulgada no dia 14 de outubro mostrava o senador com 43% dos votos na pesquisa espontânea. Já o presidente Lula tinha 42%.

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira ainda mostra que, no levantamento espontâneo, 6% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar (era 8% na semana passada), enquanto os que se dizem indecisos somam passou de 7% para 14% na modalidade.

Metodologia

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

A pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo (18).

No segundo turno, o Diario de Pernambuco só divulgará as pesquisas realizadas pelos institutos Datafolha, Quaest e AtlasIntel.