Quaest divulga primeira pesquisa após debate entre Flávio e Lula nesta quarta (21)

A pesquisa teve início no sábado (17) e vai até a terça (20). Serão realizadas 2.154 entrevistas

Flávio Bolsonaro e Lula (NELSON ALMEIDA / AFP)

A nova pesquisa Quaest sobre o segundo turno da eleição presidencial será divulgada nesta quarta-feira (21). É o primeiro levantamento da empresa após o debate entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A pesquisa teve início no sábado (17) e vai até a terça (20). Serão realizadas 2.154 entrevistas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro máxima é de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela Globo sob o registro BR-08535/2026.

Última pesquisa Quaest

A primeira pesquisa Quaest para o segundo turno, divulgada no dia 14, mostrou Flávio com 46% das intenções de votos e Lula com 44%. Como a margem de erro é de 2 pontos porcentuais, ambos os candidatos estão em empate técnico. 9% dos eleitores disseram que votarão em branco ou nulo no segundo turno, outros 1% se disseram indecisos.

Resultado do primeiro turno

Flávio teve 56.104.268 votos, o equivalente a 47,03% dos votos válidos. Lula recebeu 53.876.617 votos, o que corresponde a 45,16%.

Também foram registrados 2.300.781 votos brancos (1,84%) e 3.674.149 votos nulos (2,93%).