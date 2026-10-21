Pesquisa Quaest: Flávio e Lula estão tecnicamente empatados no 2º turno

Flávio Bolsonaro e Lula (Raul Spinassé e Ricardo Stuckert)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) estão empatados tecnicamente no segundo turno das eleições presidenciais. Os números são da pesquisa Quaest divulgados na manhã desta quarta-feira (21).

Segundo o levantamento, Flávio tem 45% das intenções de voto, enquanto Lula tem 44%. Votos brancos, nulos ou que não vão votar somam 9%. Já os indecisos são 2%.

Considerando a última pesquisa do instituto, divulgada na semana passada, Flávio oscilou um ponto para baixo - estava em 46% - e Lula manteve os 44%. O índice de 9% se manteve para votos branco, nulos e de pessoas que não vão votar, enquanto os indecisos subiram de 1% para 2%.

A pesquisa encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo foi realizada entre os dias 17 e 20 de outubro e foram entrevistadas 2.154 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

