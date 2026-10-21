Pesquisa Quaest: rejeição de Lula cai de 53% para 47%; a de Flávio vai de 54% para 52%

Levantamento divulgado nesta quarta (14) entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro

Os candidatos à presidência da República, Flávio Bolsonaro e Lula (Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR)

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 52% dos eleitores e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por 47%.

Na comparação com a pesquisa da semana passada, divulgada em 14 de outubro, a rejeição ao atual presidente caiu seis pontos porcentuais - era de 53%. Já a rejeição ao nome do senador oscilou dois pontos para baixo, no limite da margem de erro - era de 54%.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo (18).



No segundo turno, o Diario de Pernambuco só divulgará as pesquisas realizadas pelos institutos Datafolha, Quaest e AtlasIntel.