Das 4.352 seções com local de votação alterado, 37% estão no Nordeste; em 95% delas, Lula liderou no 1º turno

Região concentra 1.592 das seções que tiveram endereço modificado para o segundo turno; levantamento aponta 251,6 mil eleitores afetados no Nordeste

O eleitor deve consultar endereço com antecedência antes de votar (AFP / MICHAEL DANTAS)

O Nordeste concentra a maior parcela das seções eleitorais que tiveram o local de votação alterado para o segundo turno das eleições presidenciais. Das 4.352 seções incluídas em um levantamento com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 1.592 estão nos nove estados nordestinos, o equivalente a 36,6% do total.

Entre os locais do Nordeste com alterações nos locais de votação, o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou em aproximadamente 95% deles, o que representa que o presidente foi o mais votado em 1.506 dessas seções no primeiro turno. Lula também venceu nos nove estados da região no primeiro turno.

Ao todo, 251.647 eleitores nordestinos estão vinculados às seções apontadas no levantamento como tendo alteração de endereço. O número representa cerca de 42% dos 592.870 eleitores contabilizados em todo o país, incluindo registros vinculados a zonas eleitorais no exterior.

A concentração é superior à participação do Nordeste no eleitorado brasileiro. Segundo dados da Justiça Eleitoral, a região reúne pouco mais de um quarto dos eleitores do país. Ainda assim, responde por mais de um terço das seções incluídas no levantamento nacional.

O levantamento também mostra que Lula terminou à frente em 55,8% das 4.352 seções alteradas em todo o país. Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno contra o petista, liderou em 43,7%. No Nordeste, entretanto, a vantagem de Lula nas seções consideradas é muito maior.

A Justiça Eleitoral atribui as mudanças a questões práticas, como condições dos prédios, acessibilidade, segurança, reformas e problemas provocados por eventos climáticos. O TSE publicou explicação sobre os critérios e afirmou que as alterações são realizadas para garantir melhores condições de votação.

Também há uma diferença importante entre o levantamento nacional e os dados divulgados pelos tribunais regionais. O próprio TSE informou que a quantidade de locais alterados pode sofrer atualização conforme as zonas eleitorais consolidem as informações. Por isso, os números encontrados em bases distintas não necessariamente representam exatamente o mesmo recorte.

Pernambuco

Em Pernambuco, o levantamento nacional aponta 48.502 eleitores vinculados a seções com alteração de endereço. O número colocaria o estado entre os que concentram mais eleitores afetados no país e em segundo lugar no Nordeste.

Para o segundo turno, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) informa que apenas seis das cerca de 22 mil seções eleitorais do estado tiveram mudança de endereço entre os dois turnos. As alterações ocorrem nos municípios de Buíque e Floresta, no Sertão do Estado.

Em Buíque, as seções 005 e 006, que funcionaram no primeiro turno na Secretaria Municipal de Assistência Social, foram transferidas para a Câmara Municipal. Em Floresta, as seções 68, 91, 121 e 123 saíram da Unidade Básica de Saúde Dr. Cantidiano Valgueiro de Carvalho e passaram para a Creche Municipal Professora Nair Diniz Ferraz. Segundo o TRE-PE, as mudanças “buscam melhorar a acessibilidade, o conforto dos eleitores e a logística do tribunal”.

O número de seis seções considera especificamente as mudanças de endereço entre o primeiro e o segundo turno. Em agosto, o TRE-PE já havia anunciado outras alterações de locais de votação para as eleições de 2026, com 173 seções transferidas em 29 municípios. Essas mudanças fazem parte de um planejamento eleitoral mais amplo e não devem ser automaticamente somadas às alterações realizadas para o segundo turno.

Eleitor deve consultar endereço antes de votar

Com a possibilidade de mudanças de última hora, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor confira o local de votação antes de sair de casa no domingo (25). A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE.

Em Pernambuco, também é possível obter a informação pelo Disque-Eleitor, no número (81) 3194-9400. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e o mesmo número atende pelo WhatsApp, por meio da assistente virtual Júlia.

A orientação é especialmente relevante para quem votou normalmente no primeiro turno e pretende repetir o trajeto no segundo. A seção eleitoral pode ter sido transferida mesmo que o eleitor não tenha solicitado qualquer alteração.